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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 409 оценок

Появились новые подробности о фильме по мотивам Bloodborne

Gruz_
Новости

В прошлом году известный инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), славящийся своими сведениями о фильмах, особенно о тех, что связаны с Marvel и DC, сообщил, что Sony готовит фильм по мотивам франшизы Bloodborne. Теперь инсайдер сообщил первую предполагаемую информацию об этом проекте.

Согласно последней публикации инсайдера, Sony заинтересована в том, чтобы режиссером фильма Bloodborne стал Адам Вингард. Режиссер известен тем, что недавно снял фильм "Годзилла против Конга". На главную роль в фильме претендует актер Билл Скарсгард, известный по фильмам "Оно" и "Джон Уик 4", впрочем, о его персонаже пока ничего не известно.

И хотя это не будет новой игрой, о чем уже много лет мечтают фанаты, фильм по франшизе, безусловно, увеличит шансы на то, что когда-нибудь появится продолжение.

Пока что эта информация - не более чем слух, хотя инсайдер DanielRPK уже подтвердил в прошлом детали фильма. Остается только ждать официального заявления от Sony.

39
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Lvinomord

Вот я бы сериальчик по Бладборн посмотрел бы

10
Rаyden

Такой же сериальчик как по Ластухе?

2
Hittcliff Rаyden

Если будет заниматься не Netflix то можно не переживать. Хотя Аватар я бы не сказал что там мисскаст, вроде все нормально по касту, может Нетфликс одумалась.

0
DarkMoney

Главное чтобы актеров подбирали в соответсвии с персонажами игры, не хотелость бы увидеть повторение истории, Привет темнокожий Вескер!!!

7
askazanov

А это будет обязательно)))))

3
Megido

судя по Скарсгарду в роли гг, кастинг уже просран!

-1
DimasPula Megido

так ГГ безымяный и может быть любой внешности, каким образом кастинг просран?)

1
AchingGarrison

Билл Скарсгард в роли протагониста смотрелся бы очень даже.

1
Megido

очень убого! с его "актерской игрой" это будет полный звиздец. весь фильм будет криво отигрывать и хлопать своими губищами и глазенками выпученными!

-1
nikolai999

да, походу сериал по игре выйдет раньше чем порт на пк, СОни все делает что бы стебать игроков на ПК

0
Сергей Понащенко

Только хотел написать, только про ситком))

4
Петр Стрельцов Сергей Понащенко

Ситком с ржачем за кадром и названием "BLACKborne"..

1
Сергей Понащенко Петр Стрельцов

Не, лучше Теория не вышедшего порта..

1
Exies27

Лучше бы сериал сняли.

0
Vitaliy-1

Интересно на роль Леди Марии кого затвердили 🤔🤔

0
Петр Стрельцов

В нынешних реалиях, где нету нормальных сценаристов и режиссёров и классического контроля над производством фильм по "Bloodborne" НЕВОЗМОЖЕН. Ну то есть "возможен" конечно, просто выйдет предельно космическая блевотня..

-1
Megido

Господи опять этот Скарсгард! Да че он так упорно хочет портить фильмы своим присутствием! И так уже испоганил оба фильма оно своей убогой игрой, теперь ещё тут весь фильм на его уродскую харю смотреть?! Ну есть же у него куча братьев которые отлично играют и выглядят суперски, ну зачем брать этого бездаря уродливого?

-1