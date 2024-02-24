Появились новые подробности о фильме по мотивам Bloodborne

В прошлом году известный инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), славящийся своими сведениями о фильмах, особенно о тех, что связаны с Marvel и DC, сообщил, что Sony готовит фильм по мотивам франшизы Bloodborne. Теперь инсайдер сообщил первую предполагаемую информацию об этом проекте.
Согласно последней публикации инсайдера, Sony заинтересована в том, чтобы режиссером фильма Bloodborne стал Адам Вингард. Режиссер известен тем, что недавно снял фильм "Годзилла против Конга". На главную роль в фильме претендует актер Билл Скарсгард, известный по фильмам "Оно" и "Джон Уик 4", впрочем, о его персонаже пока ничего не известно.
И хотя это не будет новой игрой, о чем уже много лет мечтают фанаты, фильм по франшизе, безусловно, увеличит шансы на то, что когда-нибудь появится продолжение.
Пока что эта информация - не более чем слух, хотя инсайдер DanielRPK уже подтвердил в прошлом детали фильма. Остается только ждать официального заявления от Sony.
Вот я бы сериальчик по Бладборн посмотрел бы
Такой же сериальчик как по Ластухе?
Если будет заниматься не Netflix то можно не переживать. Хотя Аватар я бы не сказал что там мисскаст, вроде все нормально по касту, может Нетфликс одумалась.
Главное чтобы актеров подбирали в соответсвии с персонажами игры, не хотелость бы увидеть повторение истории, Привет темнокожий Вескер!!!
А это будет обязательно)))))
судя по Скарсгарду в роли гг, кастинг уже просран!
так ГГ безымяный и может быть любой внешности, каким образом кастинг просран?)
Билл Скарсгард в роли протагониста смотрелся бы очень даже.
очень убого! с его "актерской игрой" это будет полный звиздец. весь фильм будет криво отигрывать и хлопать своими губищами и глазенками выпученными!
да, походу сериал по игре выйдет раньше чем порт на пк, СОни все делает что бы стебать игроков на ПК
Только хотел написать, только про ситком))
Ситком с ржачем за кадром и названием "BLACKborne"..
Не, лучше Теория не вышедшего порта..
Лучше бы сериал сняли.
Интересно на роль Леди Марии кого затвердили 🤔🤔
В нынешних реалиях, где нету нормальных сценаристов и режиссёров и классического контроля над производством фильм по "Bloodborne" НЕВОЗМОЖЕН. Ну то есть "возможен" конечно, просто выйдет предельно космическая блевотня..
Господи опять этот Скарсгард! Да че он так упорно хочет портить фильмы своим присутствием! И так уже испоганил оба фильма оно своей убогой игрой, теперь ещё тут весь фильм на его уродскую харю смотреть?! Ну есть же у него куча братьев которые отлично играют и выглядят суперски, ну зачем брать этого бездаря уродливого?