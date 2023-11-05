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Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 374 оценки

Слух: Sony работает над экранизацией Bloodborne

Gruz_
Новости

Согласно новым слухам, компания Sony Pictures, при участии продюсера Лоренцо Ди Бонавентуры и сценариста Даррена Лемке, планирует создание фильма по игре Bloodborne. О режиссере проекта пока ничего не говорится, что может говорить о том, что Sony не определилась с кандидатурой.

В качестве источника выступает инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), который в прошлом уже не раз доказывал как свою надежность, так и неправоту. В качестве доказательства своих слов Рихтман приводит предполагаемый логлайн фильма, который, к сожалению, очень общий. Другими словами, в нем нет никаких значимых деталей.

"Проект Sony основан на одноименной игре для PlayStation", - говорится в просочившемся документе. "События Bloodborne разворачиваются в готическом городе Ихарнам в стиле викторианской эпохи, жители которого заражены болезнью, передающейся через кровь и превращающей жителей, называемых ихарнамитами, в ужасных чудовищ. Пытаясь найти источник чумы, персонаж игрока разгадывает тайны города, сражаясь с чудовищами и космическими существами".

Правда ли все это? Неизвестно. Если учитывать, что PlayStation с момента выхода Bloodborne в 2015 г., невзирая на высокий спрос, так ничего и не сделала, трудно представить, что из ниоткуда появится экранизация, но источник, о котором идет речь, в целом достаточно надежен. Как бы то ни было, пока что Sony никак не прокомментировала эту информацию.

И хотя речь не идет о новой игре, к чему уже много лет призывают фанаты, фильм по франшизе, безусловно, увеличит шансы на то, что когда-нибудь выйдет ее продолжение.

Впрочем, пока эта информация не более чем слухи, хотя инсайдер DanielRPK уже и подтвердил детали фильма. Нам остается только ждать официального анонса от Sony.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Сунь хунь

А над нормальным портом они поработать не хотят?

21
Олег Дудин

Может, под экранизацию и порт забацают, а то и ремастер?

0
MrGrave

Что угодно, лишь бы не порт на ПК.

9
Кей Овальд

Ну... зато я буду смотреть этот фильм на ПК... *плачет*

6
Dushegub

интересно а там покажут по 100+ траев на боссе ? - это же основная изюминка :)

3
darkMarshall

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6
Тёма Ветров

Ремейк ввиде фильма- можно смотреть на ПК - где здесь противоречие?

1
bohdan2015

Вначале на PC, а потом фильм)

3
Uilenspiegel

Лол. Что выйдет быстрее? Экранизация или печка порт? Делаем ставки.

1
РикоЧико

Ремейк как с Demon Souls.

1
Vaipen

Ага, знаем мы ваши экранизации. Вырезать все ключевые моменты. Минимум экшона. Переврать всю историю. Сделать лютый мисткаст по персонажам. Напихать кучу отсебятины. По экранизации Ластухи проходили уже.

1
kaisgrady

Как обычно - люди просят сиквел, сони работает над экранизацией

0
РикоЧико

Сони хотя бы патч на PS4 Pro выкатить))))

0
Richard Simons

Как же у меня припекло от камеры в самом конце, не помню имя босса, но там маленькая комната и босс который все поджигает, с тупейшими хитбоксами. Как подбегаешь к нему, то получаешь урон от лавы, где лавы казалось бы нет, и камера, которая уезжает под ноги, и хочется взять геймпад и убить его об стену.....

0
Niera2B

Порт на ПК нужен. Экранизация подождёт.

-2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Чего еще не было

-2
VIGITAL ART

Подрыв пуканов в комментах 3.2.1...шутка)

-3
INqus1tor

Лучше б работали над портом на пк

-3
andrey6699

Что угодно, но лишь бы не делать ремастер на пк...

-3
vidgorint

Зачем? дайте Миядзаки эти 100 миллионов и он вам сделает бомбическое продолжение, я не вижу смысла в фильме, мультфильм да, фильм нет, а какой режиссер способен снять действительно стоящую экранизацию??? Гильермо дель Торо или Тим Бертон, ведь и тот и другой любители такого стиля? а может Нил Бломкамп? ведь он уже отличился в глазах Sony, снял очень достойную экранизацию Gran Turismo, да и тоже не прочь с кровищей поиграться.

-4
Wolfenstein

вот трейлер

-4