Слух: Sony работает над экранизацией Bloodborne

Согласно новым слухам, компания Sony Pictures, при участии продюсера Лоренцо Ди Бонавентуры и сценариста Даррена Лемке, планирует создание фильма по игре Bloodborne. О режиссере проекта пока ничего не говорится, что может говорить о том, что Sony не определилась с кандидатурой.
В качестве источника выступает инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK), который в прошлом уже не раз доказывал как свою надежность, так и неправоту. В качестве доказательства своих слов Рихтман приводит предполагаемый логлайн фильма, который, к сожалению, очень общий. Другими словами, в нем нет никаких значимых деталей.
"Проект Sony основан на одноименной игре для PlayStation", - говорится в просочившемся документе. "События Bloodborne разворачиваются в готическом городе Ихарнам в стиле викторианской эпохи, жители которого заражены болезнью, передающейся через кровь и превращающей жителей, называемых ихарнамитами, в ужасных чудовищ. Пытаясь найти источник чумы, персонаж игрока разгадывает тайны города, сражаясь с чудовищами и космическими существами".
Правда ли все это? Неизвестно. Если учитывать, что PlayStation с момента выхода Bloodborne в 2015 г., невзирая на высокий спрос, так ничего и не сделала, трудно представить, что из ниоткуда появится экранизация, но источник, о котором идет речь, в целом достаточно надежен. Как бы то ни было, пока что Sony никак не прокомментировала эту информацию.
И хотя речь не идет о новой игре, к чему уже много лет призывают фанаты, фильм по франшизе, безусловно, увеличит шансы на то, что когда-нибудь выйдет ее продолжение.
Впрочем, пока эта информация не более чем слухи, хотя инсайдер DanielRPK уже и подтвердил детали фильма. Нам остается только ждать официального анонса от Sony.
А над нормальным портом они поработать не хотят?
Может, под экранизацию и порт забацают, а то и ремастер?
Что угодно, лишь бы не порт на ПК.
Ну... зато я буду смотреть этот фильм на ПК... *плачет*
интересно а там покажут по 100+ траев на боссе ? - это же основная изюминка :)
Слух: Sony выпустит Бладборн на ПК
Слух: Sony выпустит ремастер Бладборн на ПК
Слух: Sony обдумывать решение выпустить Бладборн на ПК
Слух: Sony выпустит Бладборн на ПК в 2022
Слух: Sony выпустит Бладборн на ПК в 2023
Слух: Ремейк Бладборн будет анонсирован на State of Play
Слух: Sony выпустит фильм по Бладборн
Ремейк ввиде фильма- можно смотреть на ПК - где здесь противоречие?
Вначале на PC, а потом фильм)
Лол. Что выйдет быстрее? Экранизация или печка порт? Делаем ставки.
Ремейк как с Demon Souls.
Ага, знаем мы ваши экранизации. Вырезать все ключевые моменты. Минимум экшона. Переврать всю историю. Сделать лютый мисткаст по персонажам. Напихать кучу отсебятины. По экранизации Ластухи проходили уже.
Как обычно - люди просят сиквел, сони работает над экранизацией
Сони хотя бы патч на PS4 Pro выкатить))))
Как же у меня припекло от камеры в самом конце, не помню имя босса, но там маленькая комната и босс который все поджигает, с тупейшими хитбоксами. Как подбегаешь к нему, то получаешь урон от лавы, где лавы казалось бы нет, и камера, которая уезжает под ноги, и хочется взять геймпад и убить его об стену.....
Порт на ПК нужен. Экранизация подождёт.
Чего еще не было
Подрыв пуканов в комментах 3.2.1...шутка)
Лучше б работали над портом на пк
Что угодно, но лишь бы не делать ремастер на пк...
Зачем? дайте Миядзаки эти 100 миллионов и он вам сделает бомбическое продолжение, я не вижу смысла в фильме, мультфильм да, фильм нет, а какой режиссер способен снять действительно стоящую экранизацию??? Гильермо дель Торо или Тим Бертон, ведь и тот и другой любители такого стиля? а может Нил Бломкамп? ведь он уже отличился в глазах Sony, снял очень достойную экранизацию Gran Turismo, да и тоже не прочь с кровищей поиграться.
вот трейлер