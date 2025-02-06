Sony объявила войну создателям модов для Bloodborne

На прошлой неделе создатель патча для Bloodborne получил жалобу от компании MarkScan Entertainment, которую Sony наняла для защиты своих авторских прав. Моддер оказался не единственной жертвой, и теперь аналогичная жалоба поступила авторам фанатской игры Bloodborne PSX.

Напомним, в 2022 году команда независимого разработчика Лилит Вальтер выпустила Bloodborne PSX – небольшой демейк Bloodborne, выполненный в визуальном стиле игр с оригинальной PlayStation.

В фанатском творении геймеры могут оценить переработанный контент из начальной части Bloodborne, включая первых боссов и некоторые авторские нововведения.

Спустя пару лет эта же команда выпустила Nightmare Kart. Шуточный картинг изначально также основывался на Bloodborne, однако за время производства Sony потребовала убрать все элементы своей интеллектуальной собственности.

Почему Sony вдруг начала блокировать сторонний контент по Bloodborne – неизвестно. Сам моддер Лэнс Макдональд надеется, что таким образом компания намекает на скорый анонс обновления, либо же полноценного ремейка, о котором фанаты мечтают уже долгое время.

Bloodborne до сих пор доступна только на PlayStation 4. Обладатели PlayStation 5 могут запустить игру по обратной совместимости, однако и в этом случае без фанатского патча игра выдаёт только 30 fps.