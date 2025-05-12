Журналист TheGamer раскритиковал экран "You Died" в играх FromSoftware

Автор игрового издания TheGamer, Эндрю Кинг, опубликовал статью, посвященную экранам смерти в хардкорных играх, в частности, в проектах студии FromSoftware вроде Bloodborne. Журналист выразил мнение, что ставшая культовой надпись "ВЫ УМЕРЛИ" (YOU DIED), появляющаяся после гибели персонажа, может быть излишне прямолинейной и негативно сказываться на эмоциональном состоянии игрока.
В своем материале Кинг размышляет, должны ли игры намеренно "ранить чувства" пользователей таким способом. Он считает, что сам факт неудачи уже является достаточным наказанием, и нет необходимости усугублять его столь категоричным сообщением на экране. Автор приводит в пример ситуацию из Bloodborne, описывая гибель Охотника от внезапной ловушки в Запретном лесу, после которой на экране появляется та самая надпись кроваво-красным цветом.
В качестве размышления над альтернативой, Кинг в несколько ироничной манере предлагает представить экран смерти, который вместо констатации факта предлагал бы игроку слова поддержки. Например, сообщение в духе "Ты еще не победил, ты особенный, но скоро обязательно победишь". По мнению автора, такой подход мог бы смягчить негативные эмоции от проигрыша. Эта статья вписывается в более широкую дискуссию о сложности игр FromSoftware и необходимости добавления в них режимов с пониженной сложностью, добавляя к ней аспект эмоционального восприятия неудачи.
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Неженка... Вот что могу сказать об этом недожурналисте
Ну-ну, пусть поплачет в подушку, от мирской несправедливости вообще и прямолинейной честности Миядзаки в частности. Он что - симулятор фермы для казуалов надеялся увидеть?
Твою мать! И тут нашли в чем ущемиться! Какие же все нежные, тонкой душевной организации! Тьфу, мля!
Обоссанная неженка со своим мусорным мнением.
играть надо уметь чтоб не видеть эту надпись
Я ору на весь дом и бью кулаком по клаве ещё до этой надписи,так что негатива к ней у меня нет.;)
Я кстати не отказался бы от статистики в игре - сколько всего было смертей и от кого.И сколько раз герой падал вниз;)
подобное в super meat boy было, где после прохождения уровня тебе разом показывали все твои попытки и можно было увидеть, как из огромной толпы до цели добегает только один, забавно выглядело
есть что то похожее на обелиске В Маджуле в Dark Souls II
суммарное количество смертей вашего персонажа в режиме "Вне сети"
суммарное количество смертей игроков во всем мире в режиме "В сети"
Да.Помню что то такое - мой любимый Соус;)
Улыбнуло!
Не нравится — не играй. Вот и всё
Новости сои, блин.
Наоборот задостали эти особенные снежинки.
Надо в игры добавлять специальный режим "для игрожурналистов", где игра фактически будет играть себя сама, а если персонаж вдруг погибнет, то будет высвечиваться надпись "это не ты криворукий, просто эта игра очень сложная".
И так из за всяких неженок, нетакусиков и "особенных" в развлекательной индустрии много всякой херни понаделали. Представляю что было бы с этим типом если 25+ лет назад у него умер тамагочи 🤣
Да не,нужно вместо "YOU DIED" сразу ломать четвертую стену и называть игрока лоускильным мусором,который недостаточно старается )
WASTED
скоро будет как в сидже сделали, а там пишут "команда противника победила" вместо "ваша команда проиграла"
надеюсь, фромы порофлят над ним в новой игре и на первой смерти игрока сделают отсылку с какой нить надписью по типу "ты ещё миллион раз помрёшь"
Он и в тетрис проиграв будет так ранен в чувствах, что пойдет пост строчить о вреде тетриса...
Тем временем в играх Capcom вы погибли. 😂 Нет, но нежный слишком Эндрю для таких игр :) Каждая игра по-своему сложна в каких-то моментах, и это нормально. Преодоление трудностей тоже приносит удовольствие. Если всё будет в розовых очках, на хрен вообще играть в souls-игры. 😁
Бездарное ничтожество.
Я не верю! Это не может быть не рофлом или байтом для поднятия просмотров.
Серьёзно?