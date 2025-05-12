Журналист TheGamer раскритиковал экран "You Died" в играх FromSoftware



Автор игрового издания TheGamer, Эндрю Кинг, опубликовал статью, посвященную экранам смерти в хардкорных играх, в частности, в проектах студии FromSoftware вроде Bloodborne. Журналист выразил мнение, что ставшая культовой надпись "ВЫ УМЕРЛИ" (YOU DIED), появляющаяся после гибели персонажа, может быть излишне прямолинейной и негативно сказываться на эмоциональном состоянии игрока.



В своем материале Кинг размышляет, должны ли игры намеренно "ранить чувства" пользователей таким способом. Он считает, что сам факт неудачи уже является достаточным наказанием, и нет необходимости усугублять его столь категоричным сообщением на экране. Автор приводит в пример ситуацию из Bloodborne, описывая гибель Охотника от внезапной ловушки в Запретном лесу, после которой на экране появляется та самая надпись кроваво-красным цветом.



В качестве размышления над альтернативой, Кинг в несколько ироничной манере предлагает представить экран смерти, который вместо констатации факта предлагал бы игроку слова поддержки. Например, сообщение в духе "Ты еще не победил, ты особенный, но скоро обязательно победишь". По мнению автора, такой подход мог бы смягчить негативные эмоции от проигрыша. Эта статья вписывается в более широкую дискуссию о сложности игр FromSoftware и необходимости добавления в них режимов с пониженной сложностью, добавляя к ней аспект эмоционального восприятия неудачи.