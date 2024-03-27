Вам предстоит разгадать тайну загадочного поместья в головоломке Blue Prince

В игре Blue Prince вы становитесь наследником Маунт-Холли, красивого, но загадочного поместья в стиле cel-shaded, и, как видно из трейлера ничто не является тем, чем кажется.

Получив в наследство это внушительное поместье, вы должны исследовать извилистые залы, чтобы найти таинственно пропавшую комнату 46. Однако это легче сказать, чем сделать, так как вскоре вы обнаружите, что строение смещается вокруг вас.

Чтобы попытаться разгадать тайну того, что на самом деле происходит в этом особняке, вам придется применить свои навыки решения головоломок, чтобы расшифровать загадки, разложенные перед вами по мере прохождения через различные комнаты. Предметы, собранные по пути, могут помочь решить определенные проблемы, так что будьте начеку, ищите подсказки или предметы, которые можно применить в другом месте.

Вам также нужно использовать стратегию, чтобы спланировать свой маршрут, так как у каждой закрытой двери вы должны выбрать чертеж, чтобы определить, какая комната появится следующей, что привносит в ваше приключение элемент, похожий на изгоя, так как вы фактически сами собираете план помещения по мере прохождения. В разных типах комнат можно найти разные предметы, задачи и секреты, но выбирайте их тщательно, ведь план этажа меняется каждый день, и завтра вы можете снова оказаться не в тех же комнатах.

По мере исследования поместья вы будете открывать новые инструменты, которые можно использовать в различных целях, чтобы помочь вам в поисках, и разрабатывать с их помощью стратегии для дальнейшего прогресса или, по крайней мере, для последующих прохождений игры. Достичь своей цели и узнать правду можно, только разобравшись в хитросплетениях Маунт-Холли, которые в итоге приведут вас к тому, что находится в комнате 46.

Blue Prince пока не имеет подтвержденного окна релиза для ПК, но вы можете добавить ее в список желаний в Steam, чтобы быть в курсе последних событий.