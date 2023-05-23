Blue Protocol для ПК запускается 14 июня в Японии ©

ПК-версия бесплатной сетевой ролевой игры Blue Protocol выйдет 14 июня в Японии, сообщило издательство Bandai Namco Online. Время запуска услуги будет объявлено дополнительно. Предварительная регистрация уже доступна на официальном сайте.

На западе Blue Protocol выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam во второй половине 2023 года под публикацией Amazon Games.

Blue Protocol — красивая многопользовательская ролевая онлайн-игра в цвете cel-shading, которая напоминает ожившее аниме. Благодаря захватывающему и убедительному сюжету, возможностям полной настройки вашего персонажа и пяти уникальным классам на выбор при запуске игроки могут стать героем своего собственного фэнтезийного приключения.