Blue Protocol 2023 г.
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Blue Protocol для ПК запускается 14 июня в Японии

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monk70
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ПК-версия бесплатной сетевой ролевой игры Blue Protocol выйдет 14 июня в Японии, сообщило издательство Bandai Namco Online. Время запуска услуги будет объявлено дополнительно. Предварительная регистрация уже доступна на официальном сайте.

На западе Blue Protocol выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam во второй половине 2023 года под публикацией Amazon Games.

Blue Protocol — красивая многопользовательская ролевая онлайн-игра в цвете cel-shading, которая напоминает ожившее аниме. Благодаря захватывающему и убедительному сюжету, возможностям полной настройки вашего персонажа и пяти уникальным классам на выбор при запуске игроки могут стать героем своего собственного фэнтезийного приключения.

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