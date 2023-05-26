Новый трейлер Blue Protocol демонстрирует пять классов в действии ©

Сегодня Bandai Namco выпустила еще один трейлер своей предстоящей MMORPG Blue Protocol.

Это второй трейлер из серии, призванной продемонстрировать различные аспекты игры, и он следует за другим, посвященным различным локациям мира.

На этот раз мы посмотрим на пять играбельных классов и некоторые из их боевых приемов. Мы начнем с Blade Warden, за которым последуют Spell Weaver, Twin Striker, Keen Strider и Foe Breaker.

Blade Warden - танк, Spell Weaver и Keen Strider - DPS дальнего боя, а Twin Striker и Foe Breaker - DPS ближнего боя. Вы можете увидеть их в действии ниже.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, то это бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется боевым пропускам и платной косметике. Она выйдет в Японии 14 июня 2023 года для ПК.