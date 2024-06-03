Разработчики показали новый трейлер и сообщили дату выхода Bodycam

Многопользовательский тактический шутер от независимой французской студии. Игра создана на движке Unreal Engine 5 и отличается ультрареалистичной графикой.

Это PvP-экшен в духе классических "deathmatch", где две команды сражаются друг с другом. Побеждает та, что останется в живых последней. Важно не только метко стрелять, но и тактически грамотно передвигаться по карте, используя укрытия и засады.

В вашем арсенале — реалистичное оружие, такое как пистолеты, дробовики, винтовки. Каждое оружие имеет свои особенности и подходит для разных дистанций боя.

Bodycam — это игра, где каждый выстрел на счету и решает исход раунда.