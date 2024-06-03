Разработчики показали новый трейлер и сообщили дату выхода Bodycam

Независимая студия Reissad Studio, состоящая всего из двух человек, представила трейлер своего амбициозного проекта — шутера от первого лица Bodycam. Игра привлекает внимание своим стремлением к максимальной реалистичности и необычным визуальным стилем.
Главной особенностью Bodycam является использование эффекта нагрудной камеры, который позволяет игроку буквально почувствовать себя в гуще событий. Благодаря этому приёму достигается беспрецедентный уровень погружения и достоверности происходящего на экране.
Помимо «камеры на груди», разработчики делают ставку на визуальную аутентичность. Для создания игровых ассетов применяется технология сканирования реальных объектов и локаций, что позволяет добиться максимального сходства виртуального мира с настоящим.
Геймплей Bodycam сосредоточен на напряжённых командных сражениях, где игрокам предстоит проявить свои тактические навыки и умение работать в команде. Кроме того, в игре будет представлен режим «дезматч» — классические бои на выживание, где победителем становится последний оставшийся в живых игрок.
Разработчики выразили благодарность всем пользователям, которые добавили Bodycam в свой список желаемого в Steam. Это свидетельствует о высоком интересе игрового сообщества к проекту и служит дополнительной мотивацией для Reissad Studio.
Важной новостью стало объявление даты выхода Bodycam в ранний доступ Steam. Игроки смогут опробовать шутер уже 7 июня этого года. Учитывая масштабы проекта и скромный размер команды разработчиков, выпуск игры в раннем доступе выглядит оправданным решением.
К слову игра будет стоить 30 баксов официально, это 1100 рублей, или 7600 тенге.
У меня от ролика уже голова закружилась, какой то недо VR. Блевать захочется после одной катки уже.
Как по мне лучшеб сделали шутер с реалистичной физикой прохождения пуль через разные материалы.