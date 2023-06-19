Симулятор бомжа можно забрать бесплатно в Steam

В Steam доступна игра BOMJMAN - невероятная история по мотивам великого мультипликационного произведения с одноименным названием. Игра погрузит вас в атмосферу мрачного пост-кибер-антиутопического мегаполиса, улицы которого захлестнула невообразимо мощная волна преступности, парализовавшая все охранительные органы.
Главной персонаж - обычный человек, вследствие трагического безделья, подвергнувшийся смертельной дозе безработицы, и ставший Человеком-Бомжом! С тех пор он бескорыстно, бессмысленно и безосновательно использует свои супер способности на благо общества, борясь с несправедливостью. Если ему не лень, конечно.
Однажды герой сталкивается с угрозой, к которой не был готов. Скрытная, хорошо организованная группировка, методично и незаметно просочилась в город. Пытаясь ей противостоять, Человек-Бомж даже не может представить в какой замес его втягивает судьба.
Игроку предстоит стать бомжом и навести условный порядок в этом гниющем рассаднике человеческих пороков. Лишайте неприкосновенности коррумпированных чиновников, используя обширный арсенал стрелкового и холодного оружия. Не зная страха пробивайтесь сквозь толпы отморозков, и сражайтесь с боссами самых безжалостных группировок города, дезориентируя их при помощи своей сверхъестественной вони, и разнеся им кабины засохшим носком. Главное не потерять себя в этих кровавых хитросплетениях, в которые вступит немытой ногой главный герой.
Вау! Свежими блогами повеяло. Игра стала постоянно-бесплатной ещё 15 мая.
тупейшая игра, но местами забавная.
Он и так бесплатный!
Когда прочитала заголовок, то сразу подумала об этой игре:
А после прочтения новости, оказалось что раздают инди-игру о которой я услышала впервые...