В Steam началась бесплатная раздача Borderlands 2

Очень часто студии-разработчики и издатели решают сделать подарки сообществу, в частности, предлагая одну из своих игр на ограниченный период. В настоящее время это касается части известной франшизы: Borderlands 2 можно получить бесплатно, в то время как другие игры в этой вселенной видеоигр получили большие скидки.
С сегодняшнего дня и до 8 июня 20:00 МСК игроки на ПК могут получить Borderlands 2 бесплатно через платформу Valve, Steam. Находка для тех, кто еще не открыл для себя эту часть и хочет окунуться в франшизу до выхода Borderlands 4.
Кроме того, начиная с сегодняшнего дня сообщество может воспользоваться большими скидками на несколько игр, связанных с франшизой Borderlands в Steam. В эту акцию включены некоторые основные игры франшизы, а также point-and-click игры, действие которых происходит в той же вселенной, такие как Tales from the Borderlands и New Tales from the Borderlands:
- Borderlands 3 → скидка 95%
- Borderlands Collection: Pandora's Box → скидка 75%
- Borderlands 3: Ultimate Edition → скидка 75%
- New Tales from the Borderlands → скидка 50%
- Borderlands Game of the Year Enhance → скидка 67%
- Borderlands: The Handsome Collection → скидка 75%
- Tales from the Borderlands → скидка 25%
Кроме того, на сезонные абонементы Borderlands 2 и 3 также действует небольшая скидка (до 50%).
Раздача только на регионы с долларами, в РФ и Казахстане не доступно.
Нам не важен ваш цвет кожи, ваша раса, ваша национальность, ваша половая ориентация, ваша половая принадлежность... и т. д... но если вы из России то...)))
Сегрегация и лицемерие!
Нас рать.Всё равно недоступна.
В поиске показывает, что бесплатно, а на странице игры - гони монету.
То есть на территории СССР. О_О
У меня платная
Набрал в поиск Steam: "Borderlands 2 ". Сразу нашёл, цена: Бесплатная. Кликаю, перехожу, всё платно. Как игра так и сами DLC.
Все дебилы как один. Подхватили что раздача.
Плюс не забываем про обновленное ЛС, где за вами СЛЕДЯТ!
Ну, полоумный, что скажешь?
Раздача в регионах с долларом в качестве валюты: на турецкий аккаунт можно забрать, на КЗ не получилось
в РФ не доступно как я понял, поэтому такая себе новость
Скидка 75%, отличная блин раздача!
Вот такую борду надо пройти ещё раз ) Последнего длс нету, надо бы купить и пройти игру ещё раз
даже не 3 позор