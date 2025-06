В Steam началась бесплатная раздача Borderlands 2

Очень часто студии-разработчики и издатели решают сделать подарки сообществу, в частности, предлагая одну из своих игр на ограниченный период. В настоящее время это касается части известной франшизы: Borderlands 2 можно получить бесплатно, в то время как другие игры в этой вселенной видеоигр получили большие скидки.

С сегодняшнего дня и до 8 июня 20:00 МСК игроки на ПК могут получить Borderlands 2 бесплатно через платформу Valve, Steam. Находка для тех, кто еще не открыл для себя эту часть и хочет окунуться в франшизу до выхода Borderlands 4.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня сообщество может воспользоваться большими скидками на несколько игр, связанных с франшизой Borderlands в Steam. В эту акцию включены некоторые основные игры франшизы, а также point-and-click игры, действие которых происходит в той же вселенной, такие как Tales from the Borderlands и New Tales from the Borderlands:

Borderlands 3 → скидка 95%

Borderlands Collection: Pandora's Box → скидка 75%

Borderlands 3: Ultimate Edition → скидка 75%

New Tales from the Borderlands → скидка 50%

Borderlands Game of the Year Enhance → скидка 67%

Borderlands: The Handsome Collection → скидка 75%

Tales from the Borderlands → скидка 25%

Кроме того, на сезонные абонементы Borderlands 2 и 3 также действует небольшая скидка (до 50%).