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Borderlands 2 17.09.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
9.1 6 324 оценки

В Steam началась бесплатная раздача Borderlands 2

monk70 monk70

Очень часто студии-разработчики и издатели решают сделать подарки сообществу, в частности, предлагая одну из своих игр на ограниченный период. В настоящее время это касается части известной франшизы: Borderlands 2 можно получить бесплатно, в то время как другие игры в этой вселенной видеоигр получили большие скидки.

С сегодняшнего дня и до 8 июня 20:00 МСК игроки на ПК могут получить Borderlands 2 бесплатно через платформу Valve, Steam. Находка для тех, кто еще не открыл для себя эту часть и хочет окунуться в франшизу до выхода Borderlands 4.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня сообщество может воспользоваться большими скидками на несколько игр, связанных с франшизой Borderlands в Steam. В эту акцию включены некоторые основные игры франшизы, а также point-and-click игры, действие которых происходит в той же вселенной, такие как Tales from the Borderlands и New Tales from the Borderlands:

  • Borderlands 3 → скидка 95%
  • Borderlands Collection: Pandora's Box → скидка 75%
  • Borderlands 3: Ultimate Edition → скидка 75%
  • New Tales from the Borderlands → скидка 50%
  • Borderlands Game of the Year Enhance → скидка 67%
  • Borderlands: The Handsome Collection → скидка 75%
  • Tales from the Borderlands → скидка 25%

Кроме того, на сезонные абонементы Borderlands 2 и 3 также действует небольшая скидка (до 50%).

34
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
BigTrain

Раздача только на регионы с долларами, в РФ и Казахстане не доступно.

13
Ellisfox-A

Нам не важен ваш цвет кожи, ваша раса, ваша национальность, ваша половая ориентация, ваша половая принадлежность... и т. д... но если вы из России то...)))

Сегрегация и лицемерие!

1
prince0

Нас рать.Всё равно недоступна.

7
Polosatij Polosatik

В поиске показывает, что бесплатно, а на странице игры - гони монету.

6
Polosatij Polosatik
Внимание: игра, купленная в Латвии, будет доступна для запуска только на территории Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии

То есть на территории СССР. О_О

7
Aleksey Aleshka

У меня платная

5
Legend_of_the_Hero

Набрал в поиск Steam: "Borderlands 2 ". Сразу нашёл, цена: Бесплатная. Кликаю, перехожу, всё платно. Как игра так и сами DLC.

5
Leshugan

Все дебилы как один. Подхватили что раздача.

4
TerryTrix

Плюс не забываем про обновленное ЛС, где за вами СЛЕДЯТ!

3
ShowyAlberic

Ну, полоумный, что скажешь?

1
rmplaton

Раздача в регионах с долларом в качестве валюты: на турецкий аккаунт можно забрать, на КЗ не получилось

Snake2105

в РФ не доступно как я понял, поэтому такая себе новость

4
TerryTrix

Скидка 75%, отличная блин раздача!

2
_TEZ_

Вот такую борду надо пройти ещё раз ) Последнего длс нету, надо бы купить и пройти игру ещё раз

WerGC

даже не 3 позор

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