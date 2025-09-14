Borderlands 4 получила патч улучшающий стабильность на ПК

Borderlands 4, безусловно, успешно стартовал, собрав на данный момент в Steam более 300 тысяч одновременных игроков, но игру, к сожалению, сопровождают проблемы с производительностью, а средний рейтинг на платформе — «Смешанный».
Вчера Gearbox Software выпустила первый патч для игры, который обещает улучшить ее стабильность. В первую очередь обновление ориентировано на пользователей ПК с улучшениями в работе игры.
«Мы надеемся, что вам нравится Borderlands 4. Команда с удовольствием наблюдает, как вы все стреляете и грабите мир Кайроса. Сегодня мы выпускаем новое обновление, которое поможет улучшить стабильность на широком спектре ПК. Только учтите, что при каждом изменении графических настроек вам нужно будет перекомпилировать шейдеры. Этот процесс может занять до 15 минут
Gearbox также рекомендует игрокам обновить драйверы графической карты до последней версии, а также воспользоваться руководством по оптимизации, которое они опубликовали для карт NVIDIA и AMD. Студия обещает, что уже «планирует дополнительные обновления», которые появятся в ближайшее время.
Все равно не понимаю почему мультяшная графика в игре требует такого железа?
Наверное, потому что это такие же текстуры, модели как и в других играх
Как мне ответили, это все анрил 5
У текстур есть разрешение, у моделей количество полигонов. Ты уверен, что графика прям "как и в других играх"?
проще сейчас вернуть и взять по скидке полное издание когда все починят(я так и сделал)
какие у тебя проблемы были то? я уже почти фул прошел ее, не одного вылета или бага не встретил, закрываю все побочки в том числе
Аналогично. Ни одного вылета. Сама игра идет без тормозов в Ультра-широком 3.5к, на 4070Super, и четырëхъядерном проце (в минималках указано 8 ядер), но подвисания случаются, из-за подгрузки локаций. Впрочем, с каждым запуском всë реже и реже.
Игру есть куда патчить, но ничего критичного.
Она работает отлично, больше местных бомжей слушай которые её даже не купили. А где-то что-то услышали краем жопы и понесли.
Было бы странно если б после всего этого хейта на эту тему они написали что то вроде: "Borderlands 4 Не получит патч улучшающий стабильность на ПК!" вот это был бы поворот.
Теперь более стабильно фризит :D
Разработчики - стабильность в завтрашнем дне себе заберите, а дайте игрокам фпс, которого не было на релизе, нет и сейчас.
И только не надо включать Тода Говарда и посылать всех за RTX 5090 :D
Фризы выходите, вы где, ау....
Возвращение симуляторов компиляции шейдеров.