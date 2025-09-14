Borderlands 4 получила патч улучшающий стабильность на ПК

Borderlands 4, безусловно, успешно стартовал, собрав на данный момент в Steam более 300 тысяч одновременных игроков, но игру, к сожалению, сопровождают проблемы с производительностью, а средний рейтинг на платформе — «Смешанный».

Вчера Gearbox Software выпустила первый патч для игры, который обещает улучшить ее стабильность. В первую очередь обновление ориентировано на пользователей ПК с улучшениями в работе игры.

«Мы надеемся, что вам нравится Borderlands 4. Команда с удовольствием наблюдает, как вы все стреляете и грабите мир Кайроса. Сегодня мы выпускаем новое обновление, которое поможет улучшить стабильность на широком спектре ПК. Только учтите, что при каждом изменении графических настроек вам нужно будет перекомпилировать шейдеры. Этот процесс может занять до 15 минут

Gearbox также рекомендует игрокам обновить драйверы графической карты до последней версии, а также воспользоваться руководством по оптимизации, которое они опубликовали для карт NVIDIA и AMD. Студия обещает, что уже «планирует дополнительные обновления», которые появятся в ближайшее время.