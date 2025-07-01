Приключенческая игра Boxville 2 стала доступна в Steam

Адвентюра Boxville 2 от украинской студии Triomatica Games вышла в Steam, Epic Games Store, GOG, Apple Store, Google Play, а также на консолях Nintendo Switch, PlayStation 4/5 и Xbox One/Series X|S.

Напомним, Boxville 2 это продолжение игры 2022 года - классическая адвентюра о забавных жестянках, живущих в коробочном городе, которая чем-то напоминает игры легендарной Amanita Design.

По сюжету двое друзей устраивали фейерверки для городского праздника, но из-за ошибки произошел хаос и один друг исчез. Теперь главный герой должен исследовать Боксвилл и его окрестности, чтобы все исправить и найти своего друга.

Boxville 2 - это классическая адвентюра с довольно сложными головоломками, поэтому для тех, кто застрял, авторы уже выложили официальное прохождение игры, которое занимает чуть больше часа.

В Boxville 2 есть локализация интерфейса на 103 языках. Текста и озвучки в игре нет, герои общается с помощью картинок. По случаю релиза игра предлагается с существенным скидками.