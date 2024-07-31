Braid: Anniversary Edition "продается как собачье дерьмо", отметил создатель Джонатан Блоу

Braid: Anniversary Edition «продается как собачье дерьмо» — именно такими словами охарактеризовал розничные показатели переиздания некогда успешной игры ее создатель Джонатан Блоу.
Отметим, что 20 мая, через шесть дней после запуска игры, Блоу был весьма сдержан в оценках —мол, ремастер едва ли разойдется миллионным тиражом в первый день продаж, и это ожидаемо. Затем, 17 июня (спустя 34 дня после запуска), Блоу заявил, что игра «продалась ужасно»:
Это зависит от ваших ожиданий. Она хорошо продается, если сравнивать ее с ностальгическими вещами, такими как игра Jeff Minter, которая есть в Steam или Atari 50. Она продается намного лучше, чем все они, но она все равно продается как дерьмо собачье по сравнению с тем, что нам нужно, чтобы компания выжила.
В завершение Блоу отметил, что «вся индустрия переживает нелегкие времена», а затем, когда его спросили, сколько человек из его команды разработчиков работают над компилятором для языка программирования Jai, Блоу ответил: «Никто, потому что мы не можем позволить себе платить кому-либо из-за плохих продаж».
Две абсолютно одинаковые новости подряд! ПГ бьёт рекорды!!!
ПГ пробивает очередное дно! Удалили ту, которая была раньше, даже комменты поленились оттуда сюда перенести. Зато оставили с более кликбейтным заголовком.
Тут нечему удивляться, ведь разраб попытался продать ту же игру во второй раз 10 лет спустя. Была бы 2 часть - был бы другой разговор // Евгений Груздь
ну так если это и есть собачье дepbмо
эти ваши ремастеры задолбали, а тут ещё и ремастер какой то индюшатины
Странное нытьё. Да, игра была хитом в своё время и привлекла не мало внимания. Но зачем переиздание игре, которая выполнена в стилизации? Ожидаемо, что покупать её снова нет никакого смысла. Почему не разрабатывать и придумывать что-то новое, нежели ворошить старое? Да, у команды была после замечательная The Witness. Но это было в 2016 году. Почти 10 лет назад. Что команда делала всё это время? Занималась переизданием рисованной аркады? Увольте.
В общем, им нужны высокие продажи, а делать что-то новое они уже не хотят. Классика.
ну, таким хитом она была, хватит уже выдумывать чушь и обманывать людей
она за 7 лет продалась в 450к копий
вот если б на релизе было 450к, то да, хитом еще можно было назвать
Чел, она вышла в 2008 году. И была сделана одним человеком по сути. В то время индюшатина ещё не была на хайпе. И популярность инди игр и нынче не переживает и года, про игру все забывают. Так что такие продажи - это колоссальный успех для такого проекта.
Давайте не будем обобщать?
Решили легкой дорожкой пойти, сделав ремастер, вот и результат.. Чего удивляются еще) Сделали бы перезапуск, качественный ремейк в 3D, совсем другие продажи были бы. Но вкладывать денюжки в создание игр мы не хотим, а вот получать их, ничего не делая, хотим )
а че он хотел ноунейм игра
Это крайне хайповая игра тех лет, когда ты ещё в мамке был.
Джонатан Блоу разлогинься
никогда она не была хайповой
шляпа никому не нужная
Очередной школьник высерает мнение об игре, которая вышла раньше его похода в школу. Классика. Слейся, позорище.