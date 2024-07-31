Braid: Anniversary Edition "продается как собачье дерьмо", отметил создатель Джонатан Блоу

Braid: Anniversary Edition «продается как собачье дерьмо» — именно такими словами охарактеризовал розничные показатели переиздания некогда успешной игры ее создатель Джонатан Блоу.

Отметим, что 20 мая, через шесть дней после запуска игры, Блоу был весьма сдержан в оценках —мол, ремастер едва ли разойдется миллионным тиражом в первый день продаж, и это ожидаемо. Затем, 17 июня (спустя 34 дня после запуска), Блоу заявил, что игра «продалась ужасно»:

Это зависит от ваших ожиданий. Она хорошо продается, если сравнивать ее с ностальгическими вещами, такими как игра Jeff Minter, которая есть в Steam или Atari 50. Она продается намного лучше, чем все они, но она все равно продается как дерьмо собачье по сравнению с тем, что нам нужно, чтобы компания выжила.

В завершение Блоу отметил, что «вся индустрия переживает нелегкие времена», а затем, когда его спросили, сколько человек из его команды разработчиков работают над компилятором для языка программирования Jai, Блоу ответил: «Никто, потому что мы не можем позволить себе платить кому-либо из-за плохих продаж».