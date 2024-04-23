В Steam появился предзаказ Braid: Anniversary Edition (скидка -50% владельцам прошлой версии)

Отличные новости для всех поклонников инди-игр и любителей классики! В Steam и, возможно, на других игровых платформах стал доступен предзаказ Braid, Anniversary Edition — обновленной версии культовой игры Braid, покорившей сердца игроков по всему миру.
Разработчики подготовили приятный сюрприз для тех, кто уже владеет оригинальной версией Braid: скидка на предзаказ юбилейного издания составляет целых 50%! Если же вы только собираетесь познакомиться с этой удивительной игрой, то для вас скидка составит 20%.
Braid: Anniversary Edition предлагает игрокам уникальную возможность управлять временем, решая сложные и увлекательные головоломки. Вас ждет полностью обновленная графика, которая переносит классическую инди-игру на новый уровень визуального исполнения. Красочные миры, детально проработанные локации и персонажи — все это создает неповторимую атмосферу, погружая в захватывающее приключение.
Сюжет игры повествует о главном герое, который отправляется на поиски похищенной принцессы. Но это путешествие — не просто спасательная миссия. Через призму манипуляций со временем вы будете исследовать воспоминания героя, сталкиваясь с его прошлыми ошибками и сожалениями. Эта эмоциональная история, искусно вплетенная в игровой процесс, заставит задуматься и прочувствовать каждый момент.
Помимо полностью переработанной графики в высоком разрешении, юбилейное издание Braid также порадует игроков новыми звуковыми эффектами, которые еще больше усиливают погружение в игровой мир. Но настоящей изюминкой Braid, Anniversary Edition станут подробнейшие аудиокомментарии от создателей игры. Вы сможете узнать о процессе разработки, услышать интересные истории и инсайты, которые позволят взглянуть на игру с новой стороны.
WTF?
МИНИМАЛЬНЫЕ:
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 64-bit
Процессор: Intel Core i3-7100 / Ryzen 3 2200G
Оперативная память: 4 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
DirectX: версии 11
Место на диске: 4 GB
Звуковая карта: DirectX compatible
ну на многих играх от балды требования пишут. возможно не требуется такой комп. скорее всего на минимальных пойдёт на максималках
Причём со скидкой 50% можно и други дарить. возможно позже профиксят