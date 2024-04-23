В Steam появился предзаказ Braid: Anniversary Edition (скидка -50% владельцам прошлой версии)

Отличные новости для всех поклонников инди-игр и любителей классики! В Steam и, возможно, на других игровых платформах стал доступен предзаказ Braid, Anniversary Edition — обновленной версии культовой игры Braid, покорившей сердца игроков по всему миру.

Разработчики подготовили приятный сюрприз для тех, кто уже владеет оригинальной версией Braid: скидка на предзаказ юбилейного издания составляет целых 50%! Если же вы только собираетесь познакомиться с этой удивительной игрой, то для вас скидка составит 20%.

Braid: Anniversary Edition предлагает игрокам уникальную возможность управлять временем, решая сложные и увлекательные головоломки. Вас ждет полностью обновленная графика, которая переносит классическую инди-игру на новый уровень визуального исполнения. Красочные миры, детально проработанные локации и персонажи — все это создает неповторимую атмосферу, погружая в захватывающее приключение.

Сюжет игры повествует о главном герое, который отправляется на поиски похищенной принцессы. Но это путешествие — не просто спасательная миссия. Через призму манипуляций со временем вы будете исследовать воспоминания героя, сталкиваясь с его прошлыми ошибками и сожалениями. Эта эмоциональная история, искусно вплетенная в игровой процесс, заставит задуматься и прочувствовать каждый момент.

Помимо полностью переработанной графики в высоком разрешении, юбилейное издание Braid также порадует игроков новыми звуковыми эффектами, которые еще больше усиливают погружение в игровой мир. Но настоящей изюминкой Braid, Anniversary Edition станут подробнейшие аудиокомментарии от создателей игры. Вы сможете узнать о процессе разработки, услышать интересные истории и инсайты, которые позволят взглянуть на игру с новой стороны.