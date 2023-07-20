Еще одна музыкальная композиция ролевой игры Broken Roads ©

Drop Bear Bytes, разработчики грядущей Broken Roads, поделились роликом с еще одним музыкальным треком ролевой игры.

Трек под названием "Caravan" написан, записан и спродюсирован ведущим звукорежиссером и композитором Drop Bear Bytes Тимом Сандерлендом.

Broken Roads - это ролевая игра с повествовательным уклоном, в которой исследование, стратегический пошаговый бой и осмысленный философский выбор представлены в совершенно новом австралийском постапокалиптическом сеттинге.

Недавно была выпущена демоверсия в Steam, которая была хорошо принята и все еще доступна для скачивания.