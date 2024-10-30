Стартовала запись на закрытый бета-тест MMORPG Broken Sun

2 декабря стартует закрытый бета-тест новой кроссплатформенной MMORPG Broken Sun, доступной для мобильных устройств, ПК и браузеров. Игроков ожидает мир вдохновленный греческой, скандинавской и египетской мифологией, с возможностью выбора одной из этих трех фракции.

Broken Sun позволяет выбрать для своего персонажа одну из девяти специализаций и божество-покровителя из одного из трёх пантеонов. Последнее будет напрямую влиять на линии квестов с ценными бонусами. Мир игры населяют уникальные персонажи и монстры, многие из которых подвержены воздействию осколков разбитого солнца.

Для фанатов PvP Broken Sun предлагает множество режимов: одиночные дуэли, командные сражения и масштабные войны с участием сотен игроков, где предстоит сражаться за славу своего пантеона.

Разработчики подчёркивают, что игра будет сильно ориентирована на социальное взаимодействие: игроки смогут обмениваться подарками, заключать браки, создавать кланы и завоёвывать территории. В будущем тестировании планируется внедрить открытую экономику, в которой можно будет собирать ресурсы и создавать более 10 тысяч уникальных предметов для торговли.

В игре присутствует качественная графика и 20 разнообразных арен для битв. Модели персонажей и мобов созданы с использованием технологии Motion Capture, что обеспечивает высокую детализацию движений и экипировки. Вся экипировка отображается на персонаже, добавляя уникальности каждому герою.

Мир игры Broken Sun реагирует на изменения погоды и времени суток, что добавляет реализма и непредсказуемости. В игре также есть множество культурных отсылок и “пасхалок” для тех, кто любит разгадывать скрытые символы и мифологические загадки.

Подать заявку на участие в ЗБТ можно уже сейчас на официальном сайте игры.

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