Карточная игра по Bugsnax достигла цели на Kickstarter за несколько часов

Кампания на Kickstarter для Bugsnax: The Card Game, основанной на популярной видеоигре Bugsnax, превысила свою цель финансирования всего за несколько часов после запуска 1 апреля. Карточная игра разработана независимой студией Young Horses, создавшей Bugsnax и Octodad: Dadliest Catch. Она обещает передать тот же причудливый шарм и увлекательный геймплей, что и ее цифровой аналог.

Bugsnax: The Card Game предназначена для 2-4 игроков, но может быть расширена для больших групп. Она погружает игроков в захватывающий мир острова Снактоут, где они соревнуются в поимке существ Bugsnax и зарабатывают очки. В игре предусмотрены стандартный и расширенный режимы, позволяющие наслаждаться случайным отловом жуков или погрузиться в более стратегический процесс. В каждом экземпляре Bugsnax: The Card Game есть несколько колод с различными Грампусами и Багснаксом, предлагающими разнообразные стили игры и бесконечные возможности для развлечения.

Кампания, поддержанная более чем 960 сторонниками и превысившая свою первоначальную цель финансирования, должна принести любимую вселенную Bugsnax в мир настольных игр к концу этого года.