Состоялся релиз полной версии симулятора бездомного Bum Simulator

Издательство PlayWay объявило сегодня, что версия 1.0 симулятора бездомного, разработанная Ragged Games, теперь доступна на ПК в Steam.
Bum Simulator — игра-песочница, наполненная неуместным юмором и запоминающимися персонажами. Вы живете на улицах Бамсвилля. Есть ли у вас что требуется, чтобы адаптироваться, выжить и стать городской легендой? Грязные переулки, городские улицы, ломбарды, центральный парк и подземные переходы. Вы можете идти куда хотите и когда хотите. На своем пути вы встретите множество необычных персонажей со своими историями и квестами.
Bum Simulator версии 1.0 включает в себя следующее:
- Другие предметы одежды в Бамсвилле
- Дополнительные побочные квесты для выполнения
- Захватывающий финал истории
- Много новых достижений для завершения
- Улучшение качества жизни
Только за озвучку 100 баллов, на 0:19 и 1:01 это я так понял опустившийся Гарри Поттер?
Постал-2?
бред какой то )