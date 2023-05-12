Bum Simulator 26.08.2021
6.8 52 оценки

Состоялся релиз полной версии симулятора бездомного Bum Simulator

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monk70
Новости

Издательство PlayWay объявило сегодня, что версия 1.0 симулятора бездомного, разработанная Ragged Games, теперь доступна на ПК в Steam.

Bum Simulator — игра-песочница, наполненная неуместным юмором и запоминающимися персонажами. Вы живете на улицах Бамсвилля. Есть ли у вас что требуется, чтобы адаптироваться, выжить и стать городской легендой? Грязные переулки, городские улицы, ломбарды, центральный парк и подземные переходы. Вы можете идти куда хотите и когда хотите. На своем пути вы встретите множество необычных персонажей со своими историями и квестами.

Bum Simulator версии 1.0 включает в себя следующее:

  • Другие предметы одежды в Бамсвилле
  • Дополнительные побочные квесты для выполнения
  • Захватывающий финал истории
  • Много новых достижений для завершения
  • Улучшение качества жизни
ПК Релизы Трейлеры
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Bum Simulator: Таблица для Cheat Engine [UPD: 15.02.2022] {Anagram}
Bum Simulator: Таблица для Cheat Engine (+7) [1.10.22.a] {P0n4ick}
Bum Simulator: Таблица для Cheat Engine (+7) [1.10.22.a] {P0n4ick}
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pop Egor90

Только за озвучку 100 баллов, на 0:19 и 1:01 это я так понял опустившийся Гарри Поттер?

1
Sweety_Mustard

Постал-2?

0
SERgik 777

бред какой то )

0