Состоялся релиз полной версии симулятора бездомного Bum Simulator ©

Издательство PlayWay объявило сегодня, что версия 1.0 симулятора бездомного, разработанная Ragged Games, теперь доступна на ПК в Steam.

Bum Simulator — игра-песочница, наполненная неуместным юмором и запоминающимися персонажами. Вы живете на улицах Бамсвилля. Есть ли у вас что требуется, чтобы адаптироваться, выжить и стать городской легендой? Грязные переулки, городские улицы, ломбарды, центральный парк и подземные переходы. Вы можете идти куда хотите и когда хотите. На своем пути вы встретите множество необычных персонажей со своими историями и квестами.

Bum Simulator версии 1.0 включает в себя следующее: