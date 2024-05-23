В сети появился логотип и официальное название Call of Duty: Black Ops 6

В скором времени состоится официальная презентация следующей части популярной серии шутеров Call of Duty. Сегодня в сети появились загадочные видеоролики, которые посвящены предстоящей игре. Теперь в сеть утекла будущая реклама игры, из которой стал известен логотип игры, а так же ее официальное название - Call of Duty: Black Ops 6.
Несмотря на то, что в ранних слухах об игре фигурировал подзаголовок Gulf War, Microsoft и Activision Blizzard все-таки решили назвать игру шестой частью. Примечательно, что это первая игра в серии, у которой не римская цифра, а предыдущая игра в серии и вовсе была без цифры и носила подзаголовок Cold War.
Ожидается, что полноценная презентация игры состоится на Xbox Games Showcase, который пройдет 9 июня в 20:00 по московскому времени. Согласно ранним слухам об игре, действие Call of Duty: Black Ops 6 будет происходить во время войны в Персидском заливе.
Я в них верю!
Интересная реклама, походу игра будет сюжетно ориентированная как и прошлая часть.
Хорошо, что решили не продолжать развитие BO 3 и BO 4. Сюжетно-ориентированнае игры в эпохе Холодной Войны намного интереснее и качественнее получаются
Хрень
Ну про Холодную Войну уже были первые части, а вот про персидский Залив - нет
когда код в тупике и доят то, что хоть что-то дает.
Только вот по утечкам события игры должны в 90-ых проходить, а в это ей рекламе упоминается интернет (прямо как во втором БО). Чет не сходится к чему это приквел.
Креатива от названия хоть отбавляй 🤣🤣🤣