В сети появился логотип и официальное название Call of Duty: Black Ops 6

В скором времени состоится официальная презентация следующей части популярной серии шутеров Call of Duty. Сегодня в сети появились загадочные видеоролики, которые посвящены предстоящей игре. Теперь в сеть утекла будущая реклама игры, из которой стал известен логотип игры, а так же ее официальное название - Call of Duty: Black Ops 6.

Несмотря на то, что в ранних слухах об игре фигурировал подзаголовок Gulf War, Microsoft и Activision Blizzard все-таки решили назвать игру шестой частью. Примечательно, что это первая игра в серии, у которой не римская цифра, а предыдущая игра в серии и вовсе была без цифры и носила подзаголовок Cold War.

Ожидается, что полноценная презентация игры состоится на Xbox Games Showcase, который пройдет 9 июня в 20:00 по московскому времени. Согласно ранним слухам об игре, действие Call of Duty: Black Ops 6 будет происходить во время войны в Персидском заливе.