В The Callisto Protocol сыграли 7,2 миллиона человек

С момента выхода ужастика The Callisto Protocol в него уже сыграли более семи миллионов человек. Такой информацией поделился в LinkedIn Блейк Хеннон, вице-президент по продажам, маркетингу и издательскому делу в компании Krafton.
Впрочем, о прямых продажах игры в данном случае говорить не приходится, поскольку The Callisto Protocol ранее была доступна подписчикам Game Pass. Кроме того, в августе прошлого года survival horror также можно было бесплатно получить в Epic Games Store.
Напомним, что The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года на консолях и PC, но, к сожалению, не смогла впечатлить ни пользователей, ни критиков. Из-за огромного бюджета игры на команду Striking Distance Studios оказывалось большое давление, в результате чего многие сотрудники студии были уволены.
Недавно прошёл её, так и не понял че её захейтили. Вполне неплохой сурвайвл хоррор.
это первая АААА игра, которая вышла максимально убогой в оптимизации, да, и сюжетно/геймплейно калька с дед спейса, которая в 100 раз хуже игры 2008 года во всём
Лично мну игра не пугала, наоборот было мерзко. Картинка красивая, на этом послужной список закончился
На пс5 она шла идеально, как и дед спайс ремейк. По поводу кальки - а минусы будут? Как фанат резика и деда я только рад, что больше подобных игр выходит. Уж лучше они, чем очередной сосалик и рогалик.
её надо проходть с трейнером "он хит кил", тогда она в норм шутан превращается, по типу дед спейса..)
Я её два раза прошёл. Хорошая игра. И графон нормальный. Второй раз уже из-за рус. озвучки проходил да и ачивки добирал. Огнестрела не хватает, наверное поэтому многим не зашло.
брал на релизе мне игра понравилась и не считаю ее провальной,очень жаль что скорее всего продолжение не будет
как по мне классная вышла игра, особенно боевка, жаль, что в длс они такое сотворили
Да неплохая игра же, взял недавно в стиме по скидке и прошел. Так и не понял почему провалилась игра
Игра со сверх шикарным графоном, особенно с лучами и хоррорной атмосферой 👍🍻 Вот только оптимизон был ужасным на старте. Благо, что сейчас его достойно подправили. // Nvidia Power
Больно скоротечная, да и длс сомнительное. // Максим Жилин
// Vengel Bryde
Игра великолепна. Критика в адрес как оригинала, так и дополнения по большей части незаслуженная.
наконец то появились ценители игры даже в комментах- прошел ее с удовольствием , и хотелось бы продолжения , Скофилд -что бы кто не говорил ты молодец и без тебя не было бы dead space, EA ремейком похерили всю атмосферу и изуродовали Николь
Графон впечатляет, но все остальное либо плохо либо проходняк, ощущение, что просто бюджет освоили.