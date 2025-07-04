В The Callisto Protocol сыграли 7,2 миллиона человек

С момента выхода ужастика The Callisto Protocol в него уже сыграли более семи миллионов человек. Такой информацией поделился в LinkedIn Блейк Хеннон, вице-президент по продажам, маркетингу и издательскому делу в компании Krafton.

Впрочем, о прямых продажах игры в данном случае говорить не приходится, поскольку The Callisto Protocol ранее была доступна подписчикам Game Pass. Кроме того, в августе прошлого года survival horror также можно было бесплатно получить в Epic Games Store.

Напомним, что The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года на консолях и PC, но, к сожалению, не смогла впечатлить ни пользователей, ни критиков. Из-за огромного бюджета игры на команду Striking Distance Studios оказывалось большое давление, в результате чего многие сотрудники студии были уволены.