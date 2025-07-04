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The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
8 2 535 оценок

В The Callisto Protocol сыграли 7,2 миллиона человек

Gruz_ Gruz_

С момента выхода ужастика The Callisto Protocol в него уже сыграли более семи миллионов человек. Такой информацией поделился в LinkedIn Блейк Хеннон, вице-президент по продажам, маркетингу и издательскому делу в компании Krafton.

Впрочем, о прямых продажах игры в данном случае говорить не приходится, поскольку The Callisto Protocol ранее была доступна подписчикам Game Pass. Кроме того, в августе прошлого года survival horror также можно было бесплатно получить в Epic Games Store.

Напомним, что The Callisto Protocol вышла в декабре 2022 года на консолях и PC, но, к сожалению, не смогла впечатлить ни пользователей, ни критиков. Из-за огромного бюджета игры на команду Striking Distance Studios оказывалось большое давление, в результате чего многие сотрудники студии были уволены.

34
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Комментарии: 30
Ваш комментарий
Ziyter7

Недавно прошёл её, так и не понял че её захейтили. Вполне неплохой сурвайвл хоррор.

22
JohnTornton

это первая АААА игра, которая вышла максимально убогой в оптимизации, да, и сюжетно/геймплейно калька с дед спейса, которая в 100 раз хуже игры 2008 года во всём

11
K0t Felix

Лично мну игра не пугала, наоборот было мерзко. Картинка красивая, на этом послужной список закончился

3
Ziyter7 JohnTornton

На пс5 она шла идеально, как и дед спайс ремейк. По поводу кальки - а минусы будут? Как фанат резика и деда я только рад, что больше подобных игр выходит. Уж лучше они, чем очередной сосалик и рогалик.

1
Вадим Якимов

её надо проходть с трейнером "он хит кил", тогда она в норм шутан превращается, по типу дед спейса..)

9
Legend_of_the_Hero

Я её два раза прошёл. Хорошая игра. И графон нормальный. Второй раз уже из-за рус. озвучки проходил да и ачивки добирал. Огнестрела не хватает, наверное поэтому многим не зашло.

8
WerGC

брал на релизе мне игра понравилась и не считаю ее провальной,очень жаль что скорее всего продолжение не будет

8
maximfighter

как по мне классная вышла игра, особенно боевка, жаль, что в длс они такое сотворили

7
Константин335

Да неплохая игра же, взял недавно в стиме по скидке и прошел. Так и не понял почему провалилась игра

6
Пользователь ВКонтакте

Игра со сверх шикарным графоном, особенно с лучами и хоррорной атмосферой 👍🍻 Вот только оптимизон был ужасным на старте. Благо, что сейчас его достойно подправили. // Nvidia Power

5
Пользователь ВКонтакте

Больно скоротечная, да и длс сомнительное. // Максим Жилин

Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

Tiger Goose

Игра великолепна. Критика в адрес как оригинала, так и дополнения по большей части незаслуженная.

5
vertehwost

наконец то появились ценители игры даже в комментах- прошел ее с удовольствием , и хотелось бы продолжения , Скофилд -что бы кто не говорил ты молодец и без тебя не было бы dead space, EA ремейком похерили всю атмосферу и изуродовали Николь

4
Dark1994

Графон впечатляет, но все остальное либо плохо либо проходняк, ощущение, что просто бюджет освоили.

3
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