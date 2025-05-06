Спустя 15 лет ожиданий пиратский экшен Captain Blood увидел свет

Отмененная в 2010 году, игра для Xbox 360 Captain Blood наконец-то увидела свой релиз, спустя 15 лет после того, как ее забросили.

Первоначально анонсированная в 2004 году, игра имела долгую и бурную историю. Captain Blood изначально была разработана для консоли Xbox издателем 1C Company, но многочисленные смены разработчиков и перезапуски проекта вызвали задержки, которые в конечном итоге привели к ее отмене. Теперь, благодаря сотрудничеству между SeaWolf Studio и General Arcade, Captain Blood была обновлена ​​и выпущена для современных платформ.

Начиная с 6 мая 2025 года игроки могут насладиться этой пиратской hack'n'slash на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Несмотря на свой возраст, Captain Blood сохраняет механику, типичную для игр начала 21 века, что делает ее интересной для поклонников классических игр эпохи Xbox 360. Игроки берут на себя роль безжалостного пирата, путешествующего по Карибскому морю 17 века в поисках золота и славы. Игра предлагает динамичные рукопашные бои, захватывающие комбо, сражения на борту кораблей и возможность улучшать навыки и снаряжение.