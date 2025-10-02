Crunchyroll открыла предрегистрацию мемной мобильной игры CATO: Buttered Cat

Сотни уровней, секретные комнаты и отсылке в игре про кота и тост с маслом у него на спине

Компания Crunchyroll открыла предварительную регистрацию CATO: Buttered Cat для мобильных устройств. Ранее игра стала доступна в Steam в сентябре 2024 года.

CATO: Buttered Cat вдохновлена известным интернет-мемом о «парадоксе кота с маслом», где кошка всегда приземляется на лапы, а хлеб — маслом вниз. При объединении этих двух явлений возникает абсурдная концепция бесконечного вращения.

Игровой процесс строится на решении головоломок в разнообразных локациях. Кот обладает способностью бегать, проникать в трубы, забираться по когтеточкам и даже менять форму, чтобы проскальзывать в узкие проемы. Тост, в свою очередь, действует как снаряд: чем дольше удерживается прыжок, тем дальше он летит. При взаимодействии двух героев вступает в силу «парадокс», открывающий новые маршруты и позволяющий добираться до скрытых мест.

Полная версия включает свыше 140 основных уровней, более 60 дополнительных и более 200 тщательно проработанных головоломок. Игроков также ждут тайные комнаты, секретные проходы и пасхалки.

Релиз CATO: Buttered Cat на мобильных устройствах состоится 1 декабря 2025 года. Игра будет распространяться бесплатно с поддержкой внутриигровых покупок. Предварительная регистрация уже доступна в App Store и Google Play.