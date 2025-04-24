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Chuchel 07.03.2018
Адвенчура, Юмор
7.5 75 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача приключения Chuchel

monk70 monk70

В магазине Epic Games началась новая раздача – забавного приключения Chuchel. Как всегда, игру можно будет добавить в свою библиотеку EGS в течение недели – до 1 мая.

Chuchel — комедийная приключенческая игра от создателей Machinarium, Botanicula и Samorost. Присоединяйтесь к мохнатому Чучелу и его сопернику Кекелу в их стремлении вернуть драгоценную вишню, сталкиваясь с различными головоломками и испытаниями!

В Chuchel вас ждут интересные головоломки и загадки, одетые в юмористическую оболочку. Как и в Botanicula, в создании этой игры принимала участие группа DVA, так что не удивляйтесь, если музыка, играющая во время соперничества между Чучелом и Кекелом, покажется вам знакомой.

6
4
Chuchel
07.03.2018
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Большая Флейта

Все что нужно знать о создателе

2
Нейтан Дрейк

Я проходил оригинал.

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Сможешь пережить?

Kolyambus

Это не игра, это интерактивный мультик. Обожаю все игры от Аманиты, но это произведение полный отстой.

1