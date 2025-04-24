В Epic Games Store стартовала раздача приключения Chuchel

В магазине Epic Games началась новая раздача – забавного приключения Chuchel. Как всегда, игру можно будет добавить в свою библиотеку EGS в течение недели – до 1 мая.

Chuchel — комедийная приключенческая игра от создателей Machinarium, Botanicula и Samorost. Присоединяйтесь к мохнатому Чучелу и его сопернику Кекелу в их стремлении вернуть драгоценную вишню, сталкиваясь с различными головоломками и испытаниями!

В Chuchel вас ждут интересные головоломки и загадки, одетые в юмористическую оболочку. Как и в Botanicula, в создании этой игры принимала участие группа DVA, так что не удивляйтесь, если музыка, играющая во время соперничества между Чучелом и Кекелом, покажется вам знакомой.