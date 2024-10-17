Вышел градостроительный симулятор про Древний Рим - Citadelum

17 октября 2024 года в Steam состоялся релиз градостроительного симулятора Citadelum. Игроки возьмут на себя роль правителя Древнего Рима и постараются привести государство к процветанию. Авторами Citadelum выступает студия Abylight Barcelona — создатели Exographer, One Military Camp и Super Hydorah.

Разработчики обещают гибкую систему постройки своего города: в поселение можно провести водоснабжение, возвести башни и стены, а также обучить легионеров. В Citadelum необходимо обеспечивать свой поселок ремесленниками, фермерами и плотниками, чтобы они перерабатывали ресурсы и выращивали продовольствие для жителей.

В градостроительном симуляторе можно исследовать окружающий мир, завоевывать соседей и прокладывать торговые пути, чтобы наладить экономику государства.

Разработчики обещают гибкую систему реиграбельности. В Citadelum геймеры должны заслужить уважение пантеона богов Древнего Рима. Довольные владыки небес наградят правителя, а разгневанный Марс или Юпитер спустятся к главному герою и покарают его за проступки.

Приобрести Citadelum можно в Steam. Игра стоит 880 рублей, но до 31 октября геймеры могут купить ее за 704 рубля. В градостроительном симуляторе доступен русский перевод интерфейса и субтитров.