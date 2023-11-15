Cities: Skylines 2 получила мод, добавляющий NVIDIA DLSS 2

Моддер CaptainOfCoit выпустил мод, который добавляет в Cities: Skylines 2 поддержку NVIDIA DLSS 2. Однако вы должны иметь в виду, что этот мод все еще находится на ранней стадии. Тем не менее, он уже может улучшить показатели этого градостроительного симулятора.
По словам моддера, на данный момент в моде имеется куча графических артефактов. Это потому, что DLSS 2 еще не реализован должным образом. Однако, как уже было сказано, с этим модом игра уже может работать лучше.
Хотя CaptainOfCoit не поделился используемым им графическим процессором, он все же получил прирост производительности на 53%. А поскольку City Skylines 2 — это игра, привязанная к графическому процессору, она получит значительную выгоду от DLSS 2.
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Вот это реально кек, в том же старфилд за счет изначального присутствия в игре ФСР 2 в игру прикрутили легко ДЛС правда естественно оно работало хуже чем нативная поддержка но таки за счет ФСР 2 длсс быстро прикрутили. А тут бли под конец 2023 выпускать игру у которой беда с оптимизацией так еще при этом поддержка только ФСР первой версии, чем блин щас разработчики игр занимаются я хз. Я конечно против того чтобы ФСР и ДЛСС использовались как оптимизация но блин если и так в игре оптимизации нет то не поленитесь их хоть добавить чтоб игрокам было хоть немного но комфортнее, так даже этого не могут и выбрасывают в продажу кусок кода
а что мешало разработчикам добавить DLSS
А что мешало им сделать такую игру, с такой оптимизацией, которой в принципе не нужен DLSS? Такие вопросы в 2023 году люди задают, что прям стыдно за них.
Они добавили, но не до конца. в файлах игры было что то с длсс. Явно не успели и сделают это позже
теперь 200FPS обеспечено