Градостроительный симулятор Cities: Skylines 2 получил патч, улучшающий производительность

Вчера авторы Cities: Skylines 2 из студии Colossal Order выпустили обновление 1.0.18F1, которое станет последним в этом году, о котором говорили ранее на этой неделе.
Обновление направлено на улучшение производительности за счет добавления LODов к персонажам и другим объектам, о чем уже давно просили.
Если вы не знаете, что такое LOD (что расшифровывается как "Levels of Detail"), то это все более менее детализированные модели, которые отображаются по мере удаления камеры от объекта, поскольку полностью детализированные модели не видны даже на определенных расстояниях.
- Добавлены LODы для персонажей и выбранных объектов
- Оптимизирована компоновка геометрии для всех активов
- Уменьшено давление виртуального текстурирования для активов, не использующих карты излучения
- Отключен VSync для настроек по умолчанию
- Отключены расчеты объемного освещения там, где оно было практически незаметно
Кроме того, мы также получаем две новые карты, Sunshine Peninsula и Corral Riches, а также множество исправлений и улучшений трафика, воздушных грузов, грузовых складов, экономики, пешеходов, визуального оформления и печально известной ошибки, из-за которой пользовательский интерфейс исчезал на всю сессию после нажатия "M" в режиме фото.
В целом, это солидная работа, поскольку мы заканчиваем 2023 год и вступаем в 2024-й. Чтобы узнать обо всех изменениях в деталях, вы можете перейти к официальным примечаниям к патчу вот здесь.
Cities: Skylines 2 пока доступна только для ПК, но мы уже знаем, что версии для PS5 и Xbox Series X|S получат все улучшения и оптимизации, сделанные для ПК-версии, когда они выйдут в начале 2024 года.