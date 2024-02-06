Продажи Cities: Skylines 2 превысили 1 миллион копий

Cities Skylines 2 дебютировала в последнем квартале 2023 года. Paradox Interactive, известный издатель и разработчик, объявил о важной вехе для одной из своих флагманских игр. Cities Skylines 2, долгожданное продолжение всеми любимой игры-симулятора городского строительства преодолела знаменательную отметку: было продано более 1 миллиона копий.
Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive, выразил гордость и решимость, размышляя о достижениях и проблемах, с которыми столкнулась компания в 2023 году. Отмечая рекордные доходы и процветающую базу игроков, превышающую шесть миллионов пользователей, Вестер признал наличие проблем, вызывающих обеспокоенность, особенно в отношении финансовых показателей и качества игры.
Несмотря на успех Cities: Skylines 2 с точки зрения объема продаж, Вестер посетовал на неспособность оправдать ожидания. Тем не менее, он подчеркнул непоколебимую приверженность компании к постоянному совершенствованию, пообещав устранить недостатки и улучшить качество обслуживания игроков.
1 миллион бета тестеров.
Игра даже с проблемами на релизе классная
Давайте будем честны: сейчас она выглядит как нечто, что может порадовать первые 5-10 часов. Деньги не работают, экономика не работает, мусоровозы не работают, школы не работают, стихийные бедствия выглядят уныло, парки отстойные, бьютификации нет, контента нет, разнообразия нет.
Как сказал Биффа, игра находится в позиции Nо Man`s Sky, и если не начать извиняться и клепать задабривающий контент, может случиться печаль.