Актеры захвата движения "спасли" финал Clair Obscur: Expedition 33

Креативный директор одной из самых высокооцененных игр этого года, Clair Obscur: Expedition 33, Гийом Броше в недавнем интервью раскрыл интересные подробности создания мрачных и эмоциональных финалов игры. По его словам, одна из концовок была буквально спасена в последний момент благодаря профессионализму актеров захвата движения.

Броше признался, что является большим поклонником «по-настоящему грустных историй», поэтому он изначально не хотел, чтобы в игре был однозначно «хороший» финал. Его целью было поставить игрока перед «невозможным выбором», где у каждого решения есть свои плюсы и минусы. Важной частью этого замысла стали концовки практически без диалогов, которые, по мнению директора, позволяют игрокам самим интерпретировать события. «Я думаю, что это был очень смелый шаг, который мог пойти совершенно не так. Я очень рад, что этого не произошло», — отметил Броше.

Однако именно во время работы над финалом для героини Маэль этот смелый шаг чуть не привел к провалу. Команда приступила к записи сцены захвата движения с новой версией сценария, но результат оказался неудовлетворительным. В критический момент Гийом Броше попросил актеров по захвату движений, Шарлотту Хёпффнер и Максенса Карзолу, выучить старую версию сценария «прямо на месте», дав им на это всего около часа.

Результат превзошел все ожидания — старый вариант оказался «в тысячу раз лучше». Директор отдал должное актерам, заявив:

Я очень рад, что они согласились выучить реплики, потому что я думаю, что они спасли финал.

Такой сложный и многослойный финал заставляет многих игроков задуматься о последствиях своего выбора. Если вы хотите узнать больше о различных исходах путешествия игры, то можете ознакомиться с нашим руководством: