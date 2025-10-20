ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 252 оценки

Clair Obscur: Expedition 33 получит физические издания для коллекционеров

Gruz_ Gruz_

Популярная RPG Clair Obscur: Expedition 33, разработанная Sandfall Interactive, в ноябре получит два специальных издания, рассчитанных на поклонников коллекционирования. В состав каждого из них войдет копия игры на физическом носителе и несколько эксклюзивных тематических предметов.

Издания получили названия Lumiere Edition и Mirror Edition.

Спойлер

Lumiere Edition (GameStop)

  • Lumiere Edition — это переиздание ограниченной серии, ранее вышедшей весной этого года в Северной Америке.
  • Релиз планировался на 31 октября, но был перенесен на 11 ноября.
  • В комплект входит:
  • Физическая копия для PlayStation 5.
  • 48-страничный артбук в твердом переплете под названием «The Expeditioner’s Journal».
  • Эксклюзивный стилбук с артами Маэль, Гюстава и Пэйнтресс.
  • 14 дополнительных костюмов для персонажей в игре.
  • Цена комплекта в США составит $69,99.

Mirror Edition (Amazon)

  • Mirror Edition, в свою очередь, поступит в продажу 27 ноября по цене $59,99 и будет включать:
  • Физическую копию для PlayStation 5 и Xbox Series X|S
  • Эксклюзивный стилбук с артами Версо и Алисии
  • Персонализированную коллекционную коробку
  • Три коллекционные карты
  • В отличие от версии GameStop, в это издание не входит артбук и дополнительные костюмы, их можно купить отдельно за $10,99.
4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

клоуны... даже в норм коллекционку не смогли.