Clair Obscur: Expedition 33 получит физические издания для коллекционеров

Популярная RPG Clair Obscur: Expedition 33, разработанная Sandfall Interactive, в ноябре получит два специальных издания, рассчитанных на поклонников коллекционирования. В состав каждого из них войдет копия игры на физическом носителе и несколько эксклюзивных тематических предметов.

Издания получили названия Lumiere Edition и Mirror Edition.

Lumiere Edition (GameStop)

Lumiere Edition — это переиздание ограниченной серии, ранее вышедшей весной этого года в Северной Америке.

Релиз планировался на 31 октября, но был перенесен на 11 ноября.

В комплект входит:

Физическая копия для PlayStation 5.

48-страничный артбук в твердом переплете под названием «The Expeditioner’s Journal».

Эксклюзивный стилбук с артами Маэль, Гюстава и Пэйнтресс.

14 дополнительных костюмов для персонажей в игре.

Цена комплекта в США составит $69,99.

Mirror Edition (Amazon)