Clair Obscur: Expedition 33 получит физические издания для коллекционеров

Популярная RPG Clair Obscur: Expedition 33, разработанная Sandfall Interactive, в ноябре получит два специальных издания, рассчитанных на поклонников коллекционирования. В состав каждого из них войдет копия игры на физическом носителе и несколько эксклюзивных тематических предметов.
Издания получили названия Lumiere Edition и Mirror Edition.
Lumiere Edition (GameStop)
- Lumiere Edition — это переиздание ограниченной серии, ранее вышедшей весной этого года в Северной Америке.
- Релиз планировался на 31 октября, но был перенесен на 11 ноября.
- В комплект входит:
- Физическая копия для PlayStation 5.
- 48-страничный артбук в твердом переплете под названием «The Expeditioner’s Journal».
- Эксклюзивный стилбук с артами Маэль, Гюстава и Пэйнтресс.
- 14 дополнительных костюмов для персонажей в игре.
- Цена комплекта в США составит $69,99.
Mirror Edition (Amazon)
- Mirror Edition, в свою очередь, поступит в продажу 27 ноября по цене $59,99 и будет включать:
- Физическую копию для PlayStation 5 и Xbox Series X|S
- Эксклюзивный стилбук с артами Версо и Алисии
- Персонализированную коллекционную коробку
- Три коллекционные карты
- В отличие от версии GameStop, в это издание не входит артбук и дополнительные костюмы, их можно купить отдельно за $10,99.
клоуны... даже в норм коллекционку не смогли.