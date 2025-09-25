ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 121 оценка

Clair Obscur Expedition 33 вышла в GOG без DRM

monk70 monk70

Clair Obscur: Expedition 33 стала одним из хитов этого года, и пользователи ПК, у которых её нет в библиотеке, теперь могут приобрести её в другом цифровом магазине: GOG.

Популярный магазин для ПК отмечает своё 17-летие появлениемClair Obscur: Expedition 33, которая сейчас доступна для покупки за €49,99, хотя до 9 октября действует скидка 10%, что снижает цену до €44,99. Ключевым отличием GOG от других магазинов является отсутствие DRM и систем управления цифровыми правами.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Кей Овальд

Ну, эту игру можно и купить.

6
NРС

Сейчас набегут свидетели сна собаки:

1
Egik81

Киска ну еще пару капель....

2
TILLEME

это может улучшить производительность?

dgsdfgfdgsdg

нет, в игре и так защиты не было

2
kotasha

Не особо разве что можно поставить через оффлайн клиент, но только уменьшиться расход оперативной памяти и оверлея не будет.

1
DeadRemix

По сравнению с чем улучшить?)