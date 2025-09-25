Clair Obscur Expedition 33 вышла в GOG без DRM

Clair Obscur: Expedition 33 стала одним из хитов этого года, и пользователи ПК, у которых её нет в библиотеке, теперь могут приобрести её в другом цифровом магазине: GOG.

Популярный магазин для ПК отмечает своё 17-летие появлениемClair Obscur: Expedition 33, которая сейчас доступна для покупки за €49,99, хотя до 9 октября действует скидка 10%, что снижает цену до €44,99. Ключевым отличием GOG от других магазинов является отсутствие DRM и систем управления цифровыми правами.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.