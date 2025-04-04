Стал известен размер Clair Obscur: Expedition 33 на PS5

Sandfall Interactive каждую неделю выпускает новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33, знакомя игроков с персонажами игры до ее релиза. Это не AAA-игра, но все же она выглядит фантастически и может стать настоящей «темной лошадкой». По словам разработчиков, на прохождение основной кампании может уйти до 30 часов. Тогда как на прохождение всей игры нужно будет потратить в два раза больше времени.

Итак, связано ли это непосредственно с размером файлов? Ресурс PlayStation Game Size раскрыл, сколько свободного места будет занимать Clair Obscur: Expedition 33 на PS5. По современным меркам объем игры невелик - чуть более 41 Гб, а предварительная загрузка игры для платформы Sony начнется 22 апреля.

Clair Obscur: Expedition 33 - это сюжетно-ролевая игра, действие которой происходит в загадочном фэнтезийном мире, стилизованном под атмосферу французской эпохи Belle Époque. В основе игры лежит пошаговая боевка с множеством механик в режиме реального времени. Игра выйдет 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Со старта игра будет доступна в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.