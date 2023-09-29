Состоялся релиз головоломки Cocoon от создателя Limbo и Inside ©

Cocoon уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox (также включена в Game Pass) и на ПК через Steam.

В игре Cocoon целые миры существуют внутри сфер, достаточно маленьких для того, чтобы носить их на спине. Придумайте, как использовать эти шарики для перемещения между мирами, а затем комбинируйте, манипулируйте и переставляйте их, чтобы решить сложные головоломки. Путешествуйте по уникальным и разнообразным биомам, от промышленных сооружений до огромных органических пещер, и узнайте, как они взаимосвязаны. Каждый мир охраняют могущественные стражи, борьба с которыми требует от вас новых навыков. Исследуйте миры, побеждайте стражей и разгадывайте космические тайны.

О том, что Cocoon получила отличные оценки, мы сообщили сегодня утром. Игра имеет отличные отзывы, что должно особенно порадовать владельцев Xbox Game Pass. Игру Cocoon хвалят за визуально красивый и фантазийный мир, а также за продуманные головоломки. Поклонники двух вышеупомянутых игр получат отличный опыт.