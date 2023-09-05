Коллекция Company of Heroes появится на Switch ©

Feral Interactive анонсировала стратегическую игру в реальном времени Company of Heroes Collection для Switch. Он будет запущен этой осенью.

Возьмите на себя командование во Второй мировой войне в знаменитой стратегии в реальном времени, которая теперь впервые доступна на консолях.

Игра, которая переосмыслила стратегию в реальном времени, дебютирует на Nintendo Switch в коллекции Company of Heroes, объединяя классическую стратегию в реальном времени времен Второй мировой войны и два ее эпических расширения в одном взрывном пакете. Освойте сложную смесь динамичного боя и тактики отрядов и возглавьте атаку с помощью совершенно новой схемы управления, специально разработанной для консольных командиров.

Сражайтесь за любую сторону — возглавляйте американские, британские, танковые элитные силы и силы Вермахта в их исторических кампаниях в битве за Нормандию, или создавайте собственные сражения и стравливайте их друг с другом в многократном режиме Skirmish.