Обновление для Conan Exiles добавит таверны и штурмы замков

В очередном обновлении Conan Exiles появится возможность общения с NPC. В обновлении The Age of War Chapter 3, выход которого запланирован на 14 декабря 2023 года, игра получит две важные особенности — осады замков и таверны.
Штурм замка, казалось бы, не требует пояснений, но вот несколько деталей, которые могут дать вам представление о том, что он собой представляет.
В осаде Аль-Мерайи участвуют стигийские враги, захватившие укрепление, которое может быть полностью разрушено, в зависимости от того, сколько сил вы приложите. Чтобы помочь вам разрушить это место, Funcom разрешила использовать тараны, взрывчатку, требюше, скалолазов и другие креативные способы борьбы с врагами. Тараны можно будет найти в разных местах, но в текущих примечаниях патча не уточняется, где именно.
Проникнув внутрь и победив всех врагов, игрокам предстоит сразиться с командующим войсками, победа над которым может принести выгодные награды. Чтобы переиграть весь сценарий, все участники должны будут покинуть помещение, чтобы состояние замка могло быть восстановлено по умолчанию.
Если вам больше по душе мирный контент, то после обновления вы также сможете стать владельцем таверны. Во время чистки можно найти в плену бармена, освободив которого, вы сможете построить и запустить таверну.
Ее будут посещать различные NPC, некоторых из которых можно нанять в качестве Траллов, чтобы они помогали вам в предстоящих приключениях. Пока мы не знаем подробностей, но, похоже, это то, что может оказаться весьма полезным при вышеупомянутом штурме замка.
эти разработчики настолько убоги, что не могут скопипастить идеи с мода для своей же игры. Все это уже давно реализовано без них, тем же Pippi.