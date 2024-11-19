Общий объем продаж приключенческого экшена Control превысил 4,5 млн копий

Remedy Entertainment объявила, что общий объем продаж приключенческого экшена Control превысил 4,5 миллиона копий. Кроме того, в игру сыграли более 19 миллионов пользователей по всему миру.
Control дебютировала 27 августа 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК (через Epic Games Store). Позже игра стала доступна в Steam 27 августа 2020 года, а также на Switch (в облаке) и Luna 30 октября того же года. На PlayStation 5 и Xbox Series релиз состоялся 2 февраля 2021 года, а на Stadia — 27 июля 2021 года.
Игра завоевала признание благодаря уникальной атмосфере, инновационному геймплею и захватывающему сюжету, что обеспечило ей прочное место в индустрии и миллионы поклонников.
НУ да, конечно. Шикарные продажи. в ЭпикГейСторе, где три калеки покупателя.
История прямо как у Юбиков с их "самой лучшей продававаемой игрой в истории серии" Валгаллой, хотя это откровенная ложь, это чисто математически невозможный результат.
История прямо как с EGS с их прибылью, преышающей расходы ,с их окупаемостью покупки эксклюзивов. Хотя из суда между Эпиками и Эппл мы узнали чт овсё ровно наоборот.
И как обычно - никаких цифр, никаких отчетов, статистики которую можно проверить, ни юбики, ни эти любители анальной эксклюзивности так и не предоставили
Хотя это понятно ,в игровой индустрии оно как? Тут прямо как в покере - нужно даже при плохих картах "держать лицо"...:)))
чел ты идиoт или да? ты кроме эгс ничего не увидел? там все консоли и ещё стим есть! че ты так бомбишь? тебя раздражает что игра людям понравилась или чего?
Сначала небольшой ликбез, дабы освежить память:
"Как говорил господин свинни, " эксклюзивность принесет пользу всем в дальней перспективе". Кагыру стало известно, что эксклюзивность «Битвы экстрасенсов» от Remedy обошлась Epic Games в 9,49 миллионов евро (примерно 668 миллионов деревянных рублей), 55% из которых ушли издателю 505 Games. Разработка же самой этой как игры посредственной, но как шутана неплохого, стоила от 20 до 30 миллионов евро. А знаете, что для меня самое удивительное в своей бредовости? То, что Эпики не просто дарят деньги, они просто гарантируют тебе продажи на некоторую суму и дают деньги вперёд!!! РЖУНИМАГУ....
Немножко аналитики: Если данные суммы платы за эксклюзивность для EGS правда, то вовсе неудивительно, что издатели готовы им попу целовать, плюя на пользователей .А 12% это так, для понту. Ведь развивать платформу они все равно не собираются и изначально не собирались. Зато лапшу на уши глупым игрателям в игры а не лончиры, вешают очень активно. А еще, путём нехитрых подсчётов получается, что для того чтобы Эпикам хотя бы окупилась эта игра (про прибыль я даже не говорю), её должны купить -ВНИМАНИЕ! - около 1.5 млн раз. И не просто купить ,а купить В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ РЕЛИЗА! Что тут сказать? Удачи им... :)))
ВОт так вот, друзья, и работают ратующие за конкуренцию, пользу всем и индустрию господа из Эпик ГЕЙмс: Внесли половину бабок за эксклюзивность, остальное донесут бесправные и не имеющие выбора пользователи PlayStation и Xbox. Помощь индустрии...
Как говорится, думаем, анализируем, проводим аналогии и делаем выводы. Выводы следующие: Сказки про 30% остаются сказками, конкуренции не было и нет, а польза индустрии (и особенно игрокам, являющимся этой индустрии главной частью), выглядывает буквально изо всех щелей, стремясь к нулю... дожили на ПК эксклюзивы делают на магазин! Какая-то галимая практика, на мой взгляд. Вот интересно, почему подобное не делает Стим? Не скупает эксклюзивы на плойку и коробку? Бабки то ведь у Стима есть за скины? Видимо, потому ,что с такой политикой много не заработаешь.
В этом месте фанбои ЭпикГейСтора обычно несут следующий бред: *Это потому, что стим - монополист и если ты хочешь чтоб игру покупали - ты идёшь в стим, даже если не хочешь, не?*
И ожидаемо фэйлятся незнанием матчасти и нежеланием думать самостоятельно вместо повторений тезисов суини и голенкиных — ибо снова и снова смешивают понятия "крупнейший игрок" и "единственный представитель рынка". Потому что магазинов много. Но если вы инди-разраб - никто не побьёт вас за выпуск игры в Origin или GOG. Но какой инди-разраб станет серьёзно ориентироваться на Origin?
ЭПИЛОГ:
— Типичный Фанбой Эпик ГЕЙ Стора"
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А теперь ответ на вопрос:
Да, меня раздражает. Раздражают две вещи.
Первая - это отношение разработчика к покупателю. Сознательно выйти там, где покупателей нет, проигнорив фанатов, ждущих игру в Стиме - это плевок в лицо и своим покупателям ,и здравому смыслу.
Вторая - откровенно низкое качество и нишевостть этого проекта, почему-то выдаваемого чуть ли не за шедевр. О низком качестве и нишевости были в курсе и сами разработчики, раз выбрали чемоданы Суинни ,а не деньги геймеров - что переводит нас обратно к первому пункту - наплевательству на геймеров (в том числе и МЕНЯ как теоретического покупателя), наглому и неприкрытому.
То ,что находятся отдельные недалекие неумные и неспособные просчитать недалекое будущее где благодаря одобрению подобного все студии будут откровенно плевать на покупателей ,ведь они утрутся и все равно купят ( чт ои происходит уже сейчас ,кстати) личности с памятью и интеллектом как у рыбки, оправдывающие бедненьких разработчиков вместо того чтобы их ругать и не покупать их игру для демонстрации своей позиции "только Стим или запкрывайте студию", меня давно уже не удивляет и не возмущает. ПОтому что я полностью разделяю точку зрения Эдгара Аллана ПО ,которые 200 лет назад сказал "мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что большинство людей -иди*ты". Надеюсь, доступно объяснил.
TOP! // Илья Артемьев
ну так! игра топовая вот и продажи отличные!