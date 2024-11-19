Общий объем продаж приключенческого экшена Control превысил 4,5 млн копий

Remedy Entertainment объявила, что общий объем продаж приключенческого экшена Control превысил 4,5 миллиона копий. Кроме того, в игру сыграли более 19 миллионов пользователей по всему миру.

Control дебютировала 27 августа 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК (через Epic Games Store). Позже игра стала доступна в Steam 27 августа 2020 года, а также на Switch (в облаке) и Luna 30 октября того же года. На PlayStation 5 и Xbox Series релиз состоялся 2 февраля 2021 года, а на Stadia — 27 июля 2021 года.

Игра завоевала признание благодаря уникальной атмосфере, инновационному геймплею и захватывающему сюжету, что обеспечило ей прочное место в индустрии и миллионы поклонников.