Игроки остались впечатлены новой физикой воды в Counter-Strike 2 ©

Valve пока не спешит выпускать долгожданный сиквел Counter-Strike: Global Offensive, однако продолжает регулярно улучшать игру. Недавнее обновление для шутера принесло в игру обновленную карту Overpass и новый режим для игры, но самым главным нововведением стала физика воды. Игроки закрытой беты Counter-Strike 2 уже успели опробовать воду и остались в восторге от ее новой реализации.

Как сообщается, в Counter-Strike 2 появилась продвинутая модель поведения водных элементов, которая реагирует на любое взаимодействие. Игроки, успевшие опробовать обновленную версию шутера, крайне положительно отзываются о ней, называя её "самой реалистичной" водой в играх.

После обновления вода в Counter-Strike 2 стала вести себя реалистично во время попадания пуль, передвижения игроков и взрывов. Отдельно пользователи также отмечают общее визуальное качество, которое стало заметно лучше. Теперь в воде можно увидеть отдельный маслянистый слой, который создает яркие блики и учитывает отражения некоторых объектов.

Полноценный релиз Counter-Strike 2 должен состояться этим летом. До этого момента шутер доступен для игры только по приглашениям на бета-тест.