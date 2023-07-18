Игроки остались впечатлены новой физикой воды в Counter-Strike 2

Valve пока не спешит выпускать долгожданный сиквел Counter-Strike: Global Offensive, однако продолжает регулярно улучшать игру. Недавнее обновление для шутера принесло в игру обновленную карту Overpass и новый режим для игры, но самым главным нововведением стала физика воды. Игроки закрытой беты Counter-Strike 2 уже успели опробовать воду и остались в восторге от ее новой реализации.
Как сообщается, в Counter-Strike 2 появилась продвинутая модель поведения водных элементов, которая реагирует на любое взаимодействие. Игроки, успевшие опробовать обновленную версию шутера, крайне положительно отзываются о ней, называя её "самой реалистичной" водой в играх.
После обновления вода в Counter-Strike 2 стала вести себя реалистично во время попадания пуль, передвижения игроков и взрывов. Отдельно пользователи также отмечают общее визуальное качество, которое стало заметно лучше. Теперь в воде можно увидеть отдельный маслянистый слой, который создает яркие блики и учитывает отражения некоторых объектов.
Полноценный релиз Counter-Strike 2 должен состояться этим летом. До этого момента шутер доступен для игры только по приглашениям на бета-тест.
контингент играющих в кс, говорит о том, что их много чего может удивить. что динамический дым, вода и т.д., давно уже не новинка. особенно они очень сильно удивляются, когда узнают, что есть действительно хорошие игры и где не надо задрачивать одни и те же карты, ошибочно называя это "оттачиванием тактики".
Прикол в том, что рано или поздно сингл игры надоедают, а кс всегда непредсказуем. Карты, кстати, меняются и добавляются новые, хотя есть определенный контингент подпивасов-заводчан которые играют только даст 2
Про "хорошие игры и задрачивать карты" с тобой тут все ясно, логики нет в голове. А вот про дым интересно. В какой игре есть настолько же физический корректный дым?
вот-вот
ты сейчас серьёзно? во-первых, что значит физически корректный? во-вторых, что это за классификация дыма такая?
Пойду разочарую игроков в шахматы тем, что у них графон устарел и карта каждый раз одна и таже. По-моему сюр сравнивать игры разных жанров и ставить им в претензию их жанровые особенности. Так можно на выставлять претензий любой игре. Людям же очевидно не может нравится изучать карты, тайминги перемещений на них, раскидку гранат, позиционку и прочее.
А про динамическую дым и воду в играх вообще странно, учитывая, что реализованные крайне качественно по меркам соревновательного шутера, который должен идти на калькуляторах. Обычно разрабы над такими вещами не запариваются.