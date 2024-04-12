Сообщество Counter-Strike 2 призвало бойкотировать шутер из-за античита

Популярный контент-мейкер Anomaly объявил бойкот Valve. Он полностью отказался от игры в матчмейкинге и премьер-режиме Counter-Strike 2 до тех пор, пока разработчики не представят функционирующий античит для шутера.
К протесту блогера присоединились и другие зарубежные контент-мейкеры. Они призвали обычных пользователей также бойкотировать CS2, чтобы оказать максимальное воздействие на Valve. Вместо официальных режимов они советуют использовать сторонние платформы с достаточным уровнем защиты от нечестных игроков.
По словам контент-мейкера Mzkshow, античит в CS2 перестал работать 7 февраля. В марте на ситуацию пожаловались и сами нечестные игроки: они не могут получить бан даже за бесплатные программы.
Я успешно бойкотирую эту игру уже больше двух лет . Всем советую поступить также.
Еще с кс го понял, что в этих помоях делать нечего, очередная мертвая игра габена, которая держится исключительно за счет скинов
Ну зато хоть на скинах держится неплохо и на том спасибо, пассивный доход приятный все таки
Как будто только с этим проблема
Из контента за пол года в игру добавили только гонку вооружений и на этом всё. Даже под мэйджор добавили старую монету, невменяемый пикем, который 80% игроков залили на первой стадии и пососные наклейки опять без фона
А зачем что-то менять, когда открытие кейсов приносит сотни лямов в твой карман
Контент и кс это противоположные вещи, уже давно было пора это понять
Речь даже не о чем-то новом, хотя бы о возвращении старого. Я даже за операцию не заикаюсь
Онлайн при этом в игре нормально держится. Но да, вернуть бы побольше старых режимов, я бы может тоже залетал поиграть тогда изредка. А операцию рано, но надеюсь в конце лета дадут, с новым кейсом например, было бы кайфово, хотя киловат и щас хорошо держит цену
Во всех онлайн шутерах есть читеры, так почему именно в этой помойке решили бойкотировать?
Там вообще нет античита, они его выключили
Наверно играть не умеют просто, вот недавно играл без прайм статуса не заметил читеров, выходил на первые места. Хотя я давно не играл в кс лет 5
На твоем сильвере их и не будет
А ты то от куда знаешь? Да и кто будет брать прайм играя с читами за полтораху если потом рано или поздно забанят навсегда? Вот как раз таки наоборот они бы на моем серваке сидели
Потому что с читами можно играть очень долго, поэтому прайм более чем окупается читакам
Ага конечно) Каждый месяц отдавать полтораху, гениально
Ох уж эти невыдуманные истории о которых невозможно молчать - с 7 февраля я наверное раз 100 каток поиграл и НИРАЗУ не было проблем о которых идет речь от этот "контент" мейкера. Просто признайте что у вас жопа горит на то что вы не можете играть нормально, и у вас кривые руки.
Согл ноют больше
На твоем сильвере их и не будет
В моей команде читеры были, говорили где противники, куда побежали, стреляли через стены. Сам видел лично эту вакханалию. Так что читеры, это не вымысел.
Научите и меня попадать к таким тиммейтам, ни одна катка за выход CS 2 с моей стороны не показалось подозрительной на присутствие читеров. Вот нету при мне такого, ну вот нееету.