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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 512 оценок

Сообщество Counter-Strike 2 призвало бойкотировать шутер из-за античита

Simple Jack
Новости

Популярный контент-мейкер Anomaly объявил бойкот Valve. Он полностью отказался от игры в матчмейкинге и премьер-режиме Counter-Strike 2 до тех пор, пока разработчики не представят функционирующий античит для шутера.

К протесту блогера присоединились и другие зарубежные контент-мейкеры. Они призвали обычных пользователей также бойкотировать CS2, чтобы оказать максимальное воздействие на Valve. Вместо официальных режимов они советуют использовать сторонние платформы с достаточным уровнем защиты от нечестных игроков.

По словам контент-мейкера Mzkshow, античит в CS2 перестал работать 7 февраля. В марте на ситуацию пожаловались и сами нечестные игроки: они не могут получить бан даже за бесплатные программы.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Я успешно бойкотирую эту игру уже больше двух лет . Всем советую поступить также.

7
Гена Транквилизатор

Еще с кс го понял, что в этих помоях делать нечего, очередная мертвая игра габена, которая держится исключительно за счет скинов

0
Raf9111 Гена Транквилизатор

Ну зато хоть на скинах держится неплохо и на том спасибо, пассивный доход приятный все таки

1
Famiclone

Как будто только с этим проблема

Из контента за пол года в игру добавили только гонку вооружений и на этом всё. Даже под мэйджор добавили старую монету, невменяемый пикем, который 80% игроков залили на первой стадии и пососные наклейки опять без фона

А зачем что-то менять, когда открытие кейсов приносит сотни лямов в твой карман

1
Гена Транквилизатор

Контент и кс это противоположные вещи, уже давно было пора это понять

0
Famiclone Гена Транквилизатор

Речь даже не о чем-то новом, хотя бы о возвращении старого. Я даже за операцию не заикаюсь

0
Raf9111 Famiclone

Онлайн при этом в игре нормально держится. Но да, вернуть бы побольше старых режимов, я бы может тоже залетал поиграть тогда изредка. А операцию рано, но надеюсь в конце лета дадут, с новым кейсом например, было бы кайфово, хотя киловат и щас хорошо держит цену

0
-zotik-
0
Александр Клокол

Во всех онлайн шутерах есть читеры, так почему именно в этой помойке решили бойкотировать?

-1
Гена Транквилизатор

Там вообще нет античита, они его выключили

0
Ivan Nevaжno

Наверно играть не умеют просто, вот недавно играл без прайм статуса не заметил читеров, выходил на первые места. Хотя я давно не играл в кс лет 5

-3
Гена Транквилизатор

На твоем сильвере их и не будет

-1
Ivan Nevaжno Гена Транквилизатор

А ты то от куда знаешь? Да и кто будет брать прайм играя с читами за полтораху если потом рано или поздно забанят навсегда? Вот как раз таки наоборот они бы на моем серваке сидели

0
Raf9111 Ivan Nevaжno

Потому что с читами можно играть очень долго, поэтому прайм более чем окупается читакам

0
Ivan Nevaжno Raf9111

Ага конечно) Каждый месяц отдавать полтораху, гениально

0
Real Slim Shady

Ох уж эти невыдуманные истории о которых невозможно молчать - с 7 февраля я наверное раз 100 каток поиграл и НИРАЗУ не было проблем о которых идет речь от этот "контент" мейкера. Просто признайте что у вас жопа горит на то что вы не можете играть нормально, и у вас кривые руки.

-7
Ivan Nevaжno

Согл ноют больше

-2
Гена Транквилизатор

На твоем сильвере их и не будет

2
CrispSundew

В моей команде читеры были, говорили где противники, куда побежали, стреляли через стены. Сам видел лично эту вакханалию. Так что читеры, это не вымысел.

1
Real Slim Shady CrispSundew

Научите и меня попадать к таким тиммейтам, ни одна катка за выход CS 2 с моей стороны не показалось подозрительной на присутствие читеров. Вот нету при мне такого, ну вот нееету.

-1