Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 978 оценок

В CS2 после патча выросла кадровая частота

Simple Jack Simple Jack

Новый патч принёс неоднозначные изменения в производительность игры средний FPS немного вырос, но стабильность отображения кадров снизилась.

После выхода последнего обновления в Counter-Strike 2 произошли изменения в работе кадровой частоты. Сравнительный анализ от датамайнера под никнеймом Thour показал, что средний показатель FPS увеличился с 824 до 831,4 кадра в секунду, что демонстрирует небольшой прирост производительности.

Однако показатель стабильности – 1% Low FPS, отражающий минимальную частоту кадров, – снизился с 299,3 до 290,3 кадра в секунду. Это означает, что в напряжённых игровых моментах, где требуется максимальная стабильность изображения, производительность могла незначительно ухудшиться.

CS2 – FPS Benchmark

Такие изменения указывают на то, что обновление могло оптимизировать общую производительность ценой небольшого снижения стабильности в наиболее требовательные моменты игры.

Barred

Не 300 фпс, а 295 - как ж теперь мамкины нагибаторы будут нагибать? Горюшко-то какое. По первому каналу уже упоминали?

Там читаков немеряно, а тут изменение фэпэсов на уровне погрешности упоминают.

1
dima_answer

как решить проблему с зависанием игры в главном меню?