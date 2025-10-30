В CS2 после патча выросла кадровая частота

Новый патч принёс неоднозначные изменения в производительность игры – средний FPS немного вырос, но стабильность отображения кадров снизилась.

После выхода последнего обновления в Counter-Strike 2 произошли изменения в работе кадровой частоты. Сравнительный анализ от датамайнера под никнеймом Thour показал, что средний показатель FPS увеличился с 824 до 831,4 кадра в секунду, что демонстрирует небольшой прирост производительности.

Однако показатель стабильности – 1% Low FPS, отражающий минимальную частоту кадров, – снизился с 299,3 до 290,3 кадра в секунду. Это означает, что в напряжённых игровых моментах, где требуется максимальная стабильность изображения, производительность могла незначительно ухудшиться.

CS2 – FPS Benchmark

Такие изменения указывают на то, что обновление могло оптимизировать общую производительность ценой небольшого снижения стабильности в наиболее требовательные моменты игры.