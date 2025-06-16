Продажи Crash Team Racing Nitro-Fueled достигли 10 миллионов копий

Activision Blizzard поделилась обновлением данных о продажах Crash Team Racing Nitro-Fueled, и оно показывает, насколько популярна была игра. За 6 лет с момента выхода игры было продано более 10 миллионов копий по всему миру на всех платформах.

Crash Team Racing Nitro-Fueled — это ремейк культовой игры Crash Team Racing для оригинальной PlayStation, включающий персонажей и трассы из последующих частей серии, Crash Nitro Racing и Crash Tag Team Racing, а также новый баланс игровой формулы, возможность настраивать карты, режим приключений с новым контентом и, конечно же, обновленный графический дизайн.