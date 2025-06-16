Продажи Crash Team Racing Nitro-Fueled достигли 10 миллионов копий

Activision Blizzard поделилась обновлением данных о продажах Crash Team Racing Nitro-Fueled, и оно показывает, насколько популярна была игра. За 6 лет с момента выхода игры было продано более 10 миллионов копий по всему миру на всех платформах.
Crash Team Racing Nitro-Fueled — это ремейк культовой игры Crash Team Racing для оригинальной PlayStation, включающий персонажей и трассы из последующих частей серии, Crash Nitro Racing и Crash Tag Team Racing, а также новый баланс игровой формулы, возможность настраивать карты, режим приключений с новым контентом и, конечно же, обновленный графический дизайн.
Выпускайте на ПК и PS5 быстрее уже! 😉
Я тебя умоляю, из доната там только косметика + парочка персов.
Пс5 тут вообще причём ? Эта тебе не пс3 где по сути имея коллекцию сейчас можно только в мусорную корзину кинуть, если консоль прикажет долго жить а на пс5 есть полная обратная совместимость, 6 лет прошло врят ли будут на пк портировать.
Очень бы хотелось ее видеть на ПК ...В свое время успел даже на эмуляторе юзи поиграть в нее , остался очень доволен , огромной костомизацией как машинок , так и самих персонажей , в далеком детстве и подумать не мог что смогу погонять за того же Оксида и других .
Как как??? Может быть Crash Nitro Kart?!