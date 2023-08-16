Гоночная аркада The Crew Motorfest ушла на золото ©

Ближайшие несколько недель и месяцев будут насыщены крупными релизами, и неудивительно, что многие из этих грядущих игр выходят на финишную прямую в своих закулисных циклах разработки. Теперь к этому списку добавилось еще одно имя.

Компания Ubisoft и разработчик Ubisoft Ivory Tower объявили о том, что игра The Crew Motorfest отправилась на золото, став второй игрой Ubisoft после Assassin's Creed Mirage, достигшей этого рубежа на этой неделе. Это означает, что "золотой мастер-билд" для гонок с открытым миром уже готов, а все работы, которые сейчас ведутся над игрой, скорее всего, будут представлены в виде предрелизных патчей или патчей первого дня. Конечно, учитывая то, как игры серии The Crew обычно поддерживаются после запуска, можно предположить, что Ivory Tower будет очень занята в ближайшие недели и месяцы.

The Crew Motorfest выходит 14 сентября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Однако те, кто приобрел Золотое или Ultimate-издание игры, смогут попасть в открытый мир Оаху на три дня раньше ее глобального релиза.