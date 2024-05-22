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Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 109 оценок

В Steam-версии Crime Boss: Rockay City не будет защиты Denuvo

AceTheKing
Новости

Вчера стало известно о том, что 18 июня Crime Boss: Rockay City доберется до магазина Steam. И по всей видимости данная версия игры не будет защищена Denuvo, в отличии от EGS-версии игры.

С помощью сервиса SteamDB, пользователи заметили, что разработчики удалили первоначальное упоминание наличия защиты Denuvo в игре, таким образом подтвердив, что защита действительно будет отсутствовать в игре. Тем не менее, многие пользователи отмечают, что вероятно даже за бесплатно не будут играть в такое.

Игра вышла в прошлом году на PC, PS5 и Xbox Series X/S и получила плохие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 51 балл, а от пользователей 5,5/10.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
ugf16349
Тем не менее, многие пользователи отмечают, что вероятно даже за бесплатно не будут играть в такое.

Вот именно! Даже с торрента качать жалко.

5
kotasha

Игре год, повторно платить за защиту никто не хочет.

1
Пользователь ВКонтакте

Спасибо егс за бета-тест! // Глеб Громов

0
jax baron

с тора качну, играть начну.

0
Вор Пиратычь

Опять кака от первого лица. Да ну на хер. Пусть доплачивают людям за то что они соблагаизволят скачать это с торрента.

0
MunchkiN 616

жалка что денувы не будет но возможно она не бесплатная и лицензия бы истикла.

-4