В Steam-версии Crime Boss: Rockay City не будет защиты Denuvo

Вчера стало известно о том, что 18 июня Crime Boss: Rockay City доберется до магазина Steam. И по всей видимости данная версия игры не будет защищена Denuvo, в отличии от EGS-версии игры.

С помощью сервиса SteamDB, пользователи заметили, что разработчики удалили первоначальное упоминание наличия защиты Denuvo в игре, таким образом подтвердив, что защита действительно будет отсутствовать в игре. Тем не менее, многие пользователи отмечают, что вероятно даже за бесплатно не будут играть в такое.

Игра вышла в прошлом году на PC, PS5 и Xbox Series X/S и получила плохие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 51 балл, а от пользователей 5,5/10.