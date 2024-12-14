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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 238 оценок

Создатели Crimson Desert поделились множеством новых живописных скриншотов

AceTheKing
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Вчера студия Pearl Abyss показала новый геймплейный трейлер из предстоящей Crimson Desert. Так же в сети появились новые живописные скриншоты из игры, на которых демонстрируется разнообразие локаций.

Crimson Desert обещает стать одной из самых масштабных RPG последних лет. Наемнику Клиффу предстоит отправиться в опасное путешествие по континенту Пайвел. Здесь царят жестокость и хаос, а над миром нависла угроза, требующая героического вмешательства.

Crimson Desert выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025-м году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Альбиберчери

графика аля юнити! на четвёртом скриншоте вода как на движке юнити, значит потянет 1050ti видно графика не очень

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DezkQ

Как жеж они её форсят, а не сделали даже новые локи\боссов\модельки\анимации

0
Ahnx

Такую графику мы уже видели в RDR2, 5 лет назад.

0