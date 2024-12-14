Создатели Crimson Desert поделились множеством новых живописных скриншотов

Вчера студия Pearl Abyss показала новый геймплейный трейлер из предстоящей Crimson Desert. Так же в сети появились новые живописные скриншоты из игры, на которых демонстрируется разнообразие локаций.

Crimson Desert обещает стать одной из самых масштабных RPG последних лет. Наемнику Клиффу предстоит отправиться в опасное путешествие по континенту Пайвел. Здесь царят жестокость и хаос, а над миром нависла угроза, требующая героического вмешательства.

Crimson Desert выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025-м году.