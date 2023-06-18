Crusader Kings 3 получит дополнение Wards & Wardens в конце августа ©

Скоро появится новейшее DLC для Crusader Kings 3 от известного разработчика грандиозных стратегий Paradox Interactive. Как вы можете понять из названия, грядущий DLC полностью изменит то, как игроки воспитывают и обучают детей и подопечных в своем дворе. Одним из выдающихся дополнений является упор на образование, позволяющий игрокам формировать способности и личности молодых придворных. Новые интерактивные образовательные мероприятия позволят игрокам передавать своим подопечным как формальные знания, так и ценные жизненные уроки, гарантируя, что следующее поколение будет хорошо подготовлено к их решающим ролям. Более того, даже после того, как их первоначальная опека закончилась, у взрослых персонажей теперь есть возможность продолжить свое образование, поступив в университет.

С Wards & Wardens влияние других на королевских и дворянских детей увеличивается. Каждое решение советников, рыцарей и даже кормилиц, новая интересная должность, может сильно повлиять на развитие юных наследников. Дети-правители, в частности, должны плыть по коварным водам влияния и убеждения, остерегаясь недобросовестных регентов, которые могут подорвать их авторитет.

Кроме того, концепция заложников привносит в игру интригующий элемент стратегии. Благородных детей можно отправлять к иностранным дворам в качестве гарантии верности или мира, тем самым ослабляя сопротивление враждебных королевств.

Crusader Kings 3 уже доступна на ПК в Steam, а новый DLC Wards & Wardens будет доступен 22 августа 2023 года.