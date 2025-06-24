EA прикрыла лазейку: Crysis Maximum Edition больше нельзя купить в Steam

На фоне растущей озабоченности сохранением видеоигр и призывов игроков к разработчикам и издателям сохранить доступность старых игр - хотя бы в виде одиночных игр - EA без лишнего шума удалила из Steam первую Crysis, сделав ее недоступной для покупки как новым игрокам, так и давним поклонникам культового шутера 2007 года.

Хотя оригинальная Crysis была изъята из Steam более четырех лет назад, еще недавно ее можно было купить в издании Crysis Maximum Edition, куда входили как базовая игра, так и отдельное расширение Crysis Warhead, вышедшее в 2008 году. Но 20 июня Maximum Edition внезапно исчезла из магазина, а ее URL-адрес теперь перенаправляет на главную страницу Steam - в отличие от оригинальной Crysis, чья страница по-прежнему существует, хотя и с пометкой, что игру нельзя купить.

Взамен Electronic Arts предлагает всем поклонникам олдскульной классики, которые хотят получить аутентичные впечатления 2007 года и не заинтересованы в ремастере 2021 года, доступ к игре по подписке EA Play за 6 долларов в месяц.

Однако если вы, как и многие другие, не поклонник подписок и предпочитаете покупать игры в собственность, знайте, что Crysis 1 все еще можно приобрести в GOG, и, как ни странно, до 10 июля на нее действует 75%-ная скидка - на данный момент это дешевле, чем один месяц подписки на EA Play.