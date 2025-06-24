EA прикрыла лазейку: Crysis Maximum Edition больше нельзя купить в Steam

На фоне растущей озабоченности сохранением видеоигр и призывов игроков к разработчикам и издателям сохранить доступность старых игр - хотя бы в виде одиночных игр - EA без лишнего шума удалила из Steam первую Crysis, сделав ее недоступной для покупки как новым игрокам, так и давним поклонникам культового шутера 2007 года.
Хотя оригинальная Crysis была изъята из Steam более четырех лет назад, еще недавно ее можно было купить в издании Crysis Maximum Edition, куда входили как базовая игра, так и отдельное расширение Crysis Warhead, вышедшее в 2008 году. Но 20 июня Maximum Edition внезапно исчезла из магазина, а ее URL-адрес теперь перенаправляет на главную страницу Steam - в отличие от оригинальной Crysis, чья страница по-прежнему существует, хотя и с пометкой, что игру нельзя купить.
Взамен Electronic Arts предлагает всем поклонникам олдскульной классики, которые хотят получить аутентичные впечатления 2007 года и не заинтересованы в ремастере 2021 года, доступ к игре по подписке EA Play за 6 долларов в месяц.
Однако если вы, как и многие другие, не поклонник подписок и предпочитаете покупать игры в собственность, знайте, что Crysis 1 все еще можно приобрести в GOG, и, как ни странно, до 10 июля на нее действует 75%-ная скидка - на данный момент это дешевле, чем один месяц подписки на EA Play.
Кто не успел купить,может скачать с торрента и плюнуть в ЕА.Проблема что ли?
а сохранения в случае удаления игры куда денешь?
такие игры либо 1 раз прошел и удалил, либо они всегда на компе
А там разве есть облачные сохранения в первой части?
"Мы не будем брать ваши деньги " Какая жалость
Да здравствует зелёный магазин
Ну все, теперь все кто не успел купить или спиратить игру за 18 лет яро кинуться оформлять подписку EA Play за 6$.
Дурачье думает раз игры нет в Стиме значит ее не существует. Сектанты Стима они такие.
А на пк есть что то кроме стима?)
Лучше бы эти клоуны dead space 3 убрали с продали вместе с микроплатежами и оставили только deluxe с длс по цене базы.
dead space 3 скушон, второй топ
В коопе норм. Мы с другом пару раз пробежали на максимальной сложности. Ржали только так.
Никто и не собирался ослик иа расслабься...
Очень много игр нельзя уже купить, например оригинальный Doom 3.
Действительно
так речь то про стим
Оригинальный Дум 3 даётся при покупке обновленного.
Очень странное решение. Притом что первая часть до сих пор технологический шедевр.
Уже нет, сейчас уже смотрится как игра годов 2015. В принципе с тех пор графика и не поменялась ничем, рейтрейсинг не в счёт.
Ещё бы стим версия нормально работала на современных ПК. Без танцев с бубном я её так и не смог запустить. Единственным вариантом кажется было скачать 64-битный эксешник и подменить его в основной папке, прописав путь. Может мне так повезло, хз, но судя по форумам стима я не один с такой проблемой был.
Давно куплено за копейки, издание максимум эдишен)