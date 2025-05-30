Разработчики Cyberpunk 2 получили в честь начала предпроизводства игры памятные монеты

CD Projekt RED создала новую студию для разработки Cyberpunk 2 в Бостоне, и разработчики уже прошли два сложных этапа работы - команда подготовила основное видение игры, а затем завершила этап разработки концепции.

Для того чтобы отметить столь важное событие, сотрудники получили памятные сувениры - две металлические монеты с символами ключевых фаз проекта. Об этом сообщил ведущий дизайнер Павел Саско в соцсетях. При этом сам Саско назвал происходящее «первым шагом к созданию зверя» — так он описал амбиции студии на пути к созданию Cyberpunk 2.

Памятные монеты получили все члены команды за прохождение каждого из основных этапов: Kiroshi Optics - за прохождение этапа Vision («Видение») и Bio-Tech - за прохождение этапа Concept («Концепция»). При этом сам Саско назвал происходящее «первым шагом к созданию зверя». - так он описал амбиции студии в отношении Cyberpunk 2. Небольшой, но очень значимый жест - признание того, что эти сотрудники были в команде, и подчеркивает важность каждого шага, сделанного во время разработки сиквела Cyberpunk 2077.

Напомним, ранее стало известно, что на разработку сиквела Cyberpunk 2077 потребуется как минимум четыре-пять лет, а значит, релиз состоится не раньше чем в 2030 году.