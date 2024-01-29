Бета-драйвер NVIDIA 550.09 значительно повышает производительность в Cyberpunk 2077

Compusemble опробовала новый бета-драйвер от NVIDIA, который, по-видимому, улучшит производительность в Cyberpunk 2077. Но, чтобы вы знали, этот бета-драйвер доступен не всем. Тем не менее, следующие результаты впечатляют.
Для тестирования этого бета-драйвера компания Compusemble использовала AMD Ryzen 7 7700X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4090. Они также использовали последнюю версию Windows 11, а также Windows 11 Insider Build 26040.
При использовании бета-драйвера в разрешении 4K с трассировкой пути и режимом производительности DLSS производительность выросла на 17–18 % в той же операционной системе. И чтобы добавить еще больше азарта, когда они включили DLSS 3 Frame Generation, все стало действительно интересно.
Новый бета-драйвер дал хороший прирост производительности на 13% в разрешении 4K с помощью Path Tracing и режима производительности DLSS на Win 11 (23H2). Но благодаря Insider Build компания Compusemble получила еще больший прирост — 23%. Даже при использовании новейших общедоступных драйверов NVIDIA сборка Windows Insider по-прежнему обеспечивала хороший прирост производительности на 7,5%.
Можно ожидать, что улучшения этого бета-драйвера станут частью следующего общедоступного драйвера NVIDIA. По крайней мере, это наиболее логичный сценарий. Однако пока нет информации о том, когда и поделится ли Microsoft улучшениями Windows Insider Build с широкой публикой.
Способность NVIDIA повысить производительность на 17% с помощью нового драйвера — отличная новость для геймеров.
Я человек простой, вижу в новости что %игрунейм% протестировали на
Дальше новость перестаю читать,ясное дело что она без любого драйвера вытянет любое разрешение, да в 4к придется включать длсс но все же
Причём тут что вытягивает видеокарта, если речь про разницу производительности драйверов?
Притом, эта новость никак не касается таких как тот комментатор и таких как я. Понимать нужно.
Так речь то о процентах производительности, понятное дело, что если у тебя 10 фпс в игре, драйвер ничем не поможет. Он же не только на одной видеокарте прирост даёт, для тех, у кого в игре 40-50 фпс это хорошая новость.
тоже умиляет, когда на топах, примочки пользуют
за то бабло, что стоит сенняшний топ, просто надо использовать и плевать на всех у кого жизнь не сложилась на предмет свободных денег
в стоимость видеокарты уже заложена вытягиваемость с любыми драйверами, иначе нах оно надо за такие бабки
Будет прирост на сериях пониже по типу 1660s?
У меня для вас есть драйвер, только я его не покажу….
Он уже выложен в общий доступ, но неофициально. Новость старая. Прирост от драйвера действительно есть, но видимо за счёт технологии WDDM 3.2 и не на всех сборках винды.
Мне не нравится, что все новые игры вместо того, чтобы оптимизировать отдаются на волю dlss и fsr
Так dlss нужен в основном, чтобы с rtx ещё и играть можно было, а не только на слайдшоу смотреть. Не включай rtx - будет тебе оптимизированная игра без dlss. Тоже и высоких разрешений, вроде 4к, касается.
Вот те кто ставит дизы, я не пойму вам нравится в каком состоянии выходят нынешние так называемые "AAA" проекты?
Мне не нравится, что подобные нытики постоянно ноют тут, вместо того что бы обновить своё ведро, тем более они dlss в глаза не видели в высоких разрешениях!
есть понятие требовательная игра, какая у тебя видюха и проц ты уже сам виноват
Все так, придумали rtx, чтобы разработчикам меньше времени в ручную занимало создание света и отражений, а потом придумали длсс, чтобы они еще меньше времени на оптимизацию тратили . . .
всё написано сумбурно и непонятно! Если дрова улучшили Nvidia, то причем тут Microsoft?
Установил и действительно есть прирост на карте 3060 TI , среднее количество фпс было 92 стало 97 минимальное количество было 17 стало 32.
херня всё это по сравнению с этим
https://www.youtube.com/watch?v=_toA8lErAHg
Так это только в разрешении 4K с помощью Path Tracing и режима производительности DLSS
Будет круто, если драйвер опять повысит на 10% производительность на RTX картах во всех DX12 играх, как год назад, когда они выпустили 522.25
При таком железе говорить о приросте производительности как-то глупо, очень глупо. Надо эксперименты давать на более слабом, чтоб от него отталкиваться...
Я киберпанк нормально прошел еще в декабре 2019 на своем старом ноуте с картой 1050 (сейчас у меня ноут с 3070). Так что не знаю, зачем там повышать производительность . . . Лучше бы современными играми занялись, потому что в них оптимизация совсем отсутствует, тот же аватар всю мою видеопамять съедает))
2020* кубир сранк вышел =
верно, декабрь 2020, уже ковид был, перепутал я :) А новый ноут с 3070 я в 2021 купил.
А я в 20 году сначала пк купил, а потом проапгрейдил с 1050 ti, на 1660 super ☺️ Вот времена были 😐
Ну, в декабре 2020 на 1050 ты прошёл киберпанк на минимальных настройках либо в 30 фпс(дай бог), либо с динамическим разрешением. Сам играл на подобной карте в том же декабре, 30 фпс еле было, хотя занимался всякими "оптимизациями", потому что низкое разрешение - уже шакальство совсем. Люди, которым нужна производительность сейчас запускают игру на максимальных с rtx на невероятном и dlss качество, но получают около 50-60 фпс (У меня десктопная 3070Ti сейчас, как раз моя ситуация, а это всего-лишь full hd). Я уж молчу про тех, кто ставит path-traycing на той же 4090 и получают 50 кадров xd, поэтому и нужен этот прирост.
На минималках со стабильными 30 фпс, но мне было норм, фризов и зависаний не было. Потом в 2022 прошел киберпанк второй раз уже на очень-высоких и тоже норм было, не скажу, что прям большая разница.
А без всяких мыльных опций по типу длсс какой прирост?
Ща зелёные токсики задизят меня.
Мыло закончилось с приходом dlss2 и dldsr. Глаза лечи.
что за тупняк, конечно это без длсс
Не ставь просто длсс фср, проблемы какие? Я вот где есть ставлю либо одно, либо другое. И жаловаться грех на такое.