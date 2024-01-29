Бета-драйвер NVIDIA 550.09 значительно повышает производительность в Cyberpunk 2077

Compusemble опробовала новый бета-драйвер от NVIDIA, который, по-видимому, улучшит производительность в Cyberpunk 2077. Но, чтобы вы знали, этот бета-драйвер доступен не всем. Тем не менее, следующие результаты впечатляют.

Для тестирования этого бета-драйвера компания Compusemble использовала AMD Ryzen 7 7700X с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4090. Они также использовали последнюю версию Windows 11, а также Windows 11 Insider Build 26040.

При использовании бета-драйвера в разрешении 4K с трассировкой пути и режимом производительности DLSS производительность выросла на 17–18 % в той же операционной системе. И чтобы добавить еще больше азарта, когда они включили DLSS 3 Frame Generation, все стало действительно интересно.

Новый бета-драйвер дал хороший прирост производительности на 13% в разрешении 4K с помощью Path Tracing и режима производительности DLSS на Win 11 (23H2). Но благодаря Insider Build компания Compusemble получила еще больший прирост — 23%. Даже при использовании новейших общедоступных драйверов NVIDIA сборка Windows Insider по-прежнему обеспечивала хороший прирост производительности на 7,5%.

Можно ожидать, что улучшения этого бета-драйвера станут частью следующего общедоступного драйвера NVIDIA. По крайней мере, это наиболее логичный сценарий. Однако пока нет информации о том, когда и поделится ли Microsoft улучшениями Windows Insider Build с широкой публикой.

Способность NVIDIA повысить производительность на 17% с помощью нового драйвера — отличная новость для геймеров.