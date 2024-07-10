Благодаря новому моду для Cyberpunk 2077 теперь можно стать таксистом

Несмотря на множество крупных патчей и выпуск сюжетного дополнения, мир Cyberpunk 2077 до сих пор оставался довольно ограниченным во второстепенных активностях. В оригинальной игре нет возможности стать полицейским, водителем скорой помощи или взять на себя другую профессию, как это реализовано в открытом мире серии GTA. Однако нашелся энтузиаст, который смог внедрить подобную механику в Cyberpunk 2077. Теперь игроки могут устраиваться работать таксистами в Найт-Сити.
Под ником RollermineC пользователь выпустил уникальный мод под названием "Taxi Work in Night City" для Cyberpunk 2077, добавляющий возможность работать таксистом. Игроки могут управлять специальным такси и перевозить пассажиров по различным уголкам игрового мира. Это предоставляет дополнительный заработок и сопровождается уникальными диалогами, побочными заданиями и специальными наградами. За успешные перевозки пользователи могут получить две бронированные машины в классическом стиле пассажирских автомобилей.
Модификация "Taxi Work in Night City" не первый мод, связанный с такси в Cyberpunk 2077, однако это первый, который позволяет игрокам управлять собственной такси-службой. Ранее моддеры добавляли возможность вызвать такси Деламейна в любое время и многое другое. Вы можете бесплатно скачать этот мод с нашего сайта.
"Так то я элитный наемник, а таксую так, для души"
Просто Ви решил душевно провести остатки своих дней , ему же спешить некуда )
Так и игра это не GTA, не? Вымораживали всегда подобные пёрлы многих, что вот мол "в ЖЫТЫА можно на пожарке кататься и копом работать, а в Киберпуке нет!!!" Якобы вторая игра хуже. Вообще отличная тактика, по такой логике Симс хуже чем Киберпанк - там нельзя стрелять со снайперской винтовки. Или Кингдом Кам хуже чем Дум - там нельзя стрелять с дробовика.
Эти филлерные миссии в старых GTA, и в год выхода игр, воспринимались как какой-то треш. Когда глав. герой (являясь психопатом, маньяком и террористом) выполняет миссии полицейского или скорой помощи -- ну такой себе нарративный диссонанс. Удивительно, что некоторые игроки считают их образчиком геймдизайна.
очередной "модер" который пытается киберпанк превратить в гта
Превратить в гта то, что изначально им и было, да оно того стоит
Вам даже с ДЛС угон автомобилей подогнали дабы подчеркнуть откровенную копипасту ГТА, но вы все равно ничего не поняли
Уж лучше в реале
Сопровождается побочными заданиями? Ничего себе мод, это как ДЛС по описанию
Как-то стремно таксовать. Я привык на майбахе или ламбе один ездить, и иногда телочек катать.
Ну оооочень нужный мод..
Весь сюжет строится на желании выбиться в легенды из мусорки и этому посвящена вся драма и кульминация момента....
...Иду таксовать.
А есть мод, который не воскрешает в игре убитых персонажей? Разрабы с этим не справились, может моддеры смогли
Есть наоборот мод, который воскрешает боссов и кмберпсихов в открытом мире, делая их ещё сильнее)
А по поводу воскрешения убитых персонажей не допонимаю о каких именно персонажах речь
Всего 1000 модов и киберпук превратится в игру))