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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 875 оценок

Благодаря новому моду для Cyberpunk 2077 теперь можно стать таксистом

Gutsz
Новости

Несмотря на множество крупных патчей и выпуск сюжетного дополнения, мир Cyberpunk 2077 до сих пор оставался довольно ограниченным во второстепенных активностях. В оригинальной игре нет возможности стать полицейским, водителем скорой помощи или взять на себя другую профессию, как это реализовано в открытом мире серии GTA. Однако нашелся энтузиаст, который смог внедрить подобную механику в Cyberpunk 2077. Теперь игроки могут устраиваться работать таксистами в Найт-Сити.

Под ником RollermineC пользователь выпустил уникальный мод под названием "Taxi Work in Night City" для Cyberpunk 2077, добавляющий возможность работать таксистом. Игроки могут управлять специальным такси и перевозить пассажиров по различным уголкам игрового мира. Это предоставляет дополнительный заработок и сопровождается уникальными диалогами, побочными заданиями и специальными наградами. За успешные перевозки пользователи могут получить две бронированные машины в классическом стиле пассажирских автомобилей.

Модификация "Taxi Work in Night City" не первый мод, связанный с такси в Cyberpunk 2077, однако это первый, который позволяет игрокам управлять собственной такси-службой. Ранее моддеры добавляли возможность вызвать такси Деламейна в любое время и многое другое. Вы можете бесплатно скачать этот мод с нашего сайта.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Dry2Ice

"Так то я элитный наемник, а таксую так, для души"

21
Sivispacempb

Просто Ви решил душевно провести остатки своих дней , ему же спешить некуда )

1
SomeMark
В оригинальной игре нет возможности стать полицейским, водителем скорой помощи или взять на себя другую профессию, как это реализовано в открытом мире серии GTA

Так и игра это не GTA, не? Вымораживали всегда подобные пёрлы многих, что вот мол "в ЖЫТЫА можно на пожарке кататься и копом работать, а в Киберпуке нет!!!" Якобы вторая игра хуже. Вообще отличная тактика, по такой логике Симс хуже чем Киберпанк - там нельзя стрелять со снайперской винтовки. Или Кингдом Кам хуже чем Дум - там нельзя стрелять с дробовика.

5
Danny Lamb

Эти филлерные миссии в старых GTA, и в год выхода игр, воспринимались как какой-то треш. Когда глав. герой (являясь психопатом, маньяком и террористом) выполняет миссии полицейского или скорой помощи -- ну такой себе нарративный диссонанс. Удивительно, что некоторые игроки считают их образчиком геймдизайна.

2
Mr_Diablo0

очередной "модер" который пытается киберпанк превратить в гта

1
Famiclone

Превратить в гта то, что изначально им и было, да оно того стоит

Вам даже с ДЛС угон автомобилей подогнали дабы подчеркнуть откровенную копипасту ГТА, но вы все равно ничего не поняли

-3
Бенедикт Вольфрамович

Уж лучше в реале

1
Dmitriy_1981

Сопровождается побочными заданиями? Ничего себе мод, это как ДЛС по описанию

0
Гемор

Как-то стремно таксовать. Я привык на майбахе или ламбе один ездить, и иногда телочек катать.

0
Eclair_93

Ну оооочень нужный мод..

0
Uelma

Весь сюжет строится на желании выбиться в легенды из мусорки и этому посвящена вся драма и кульминация момента....

...Иду таксовать.

0
Famiclone

А есть мод, который не воскрешает в игре убитых персонажей? Разрабы с этим не справились, может моддеры смогли

-1
luVol

Есть наоборот мод, который воскрешает боссов и кмберпсихов в открытом мире, делая их ещё сильнее)

А по поводу воскрешения убитых персонажей не допонимаю о каких именно персонажах речь

0
Без негатива

Всего 1000 модов и киберпук превратится в игру))

-10