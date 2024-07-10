Благодаря новому моду для Cyberpunk 2077 теперь можно стать таксистом

Несмотря на множество крупных патчей и выпуск сюжетного дополнения, мир Cyberpunk 2077 до сих пор оставался довольно ограниченным во второстепенных активностях. В оригинальной игре нет возможности стать полицейским, водителем скорой помощи или взять на себя другую профессию, как это реализовано в открытом мире серии GTA. Однако нашелся энтузиаст, который смог внедрить подобную механику в Cyberpunk 2077. Теперь игроки могут устраиваться работать таксистами в Найт-Сити.

Под ником RollermineC пользователь выпустил уникальный мод под названием "Taxi Work in Night City" для Cyberpunk 2077, добавляющий возможность работать таксистом. Игроки могут управлять специальным такси и перевозить пассажиров по различным уголкам игрового мира. Это предоставляет дополнительный заработок и сопровождается уникальными диалогами, побочными заданиями и специальными наградами. За успешные перевозки пользователи могут получить две бронированные машины в классическом стиле пассажирских автомобилей.

Модификация "Taxi Work in Night City" не первый мод, связанный с такси в Cyberpunk 2077, однако это первый, который позволяет игрокам управлять собственной такси-службой. Ранее моддеры добавляли возможность вызвать такси Деламейна в любое время и многое другое. Вы можете бесплатно скачать этот мод с нашего сайта.