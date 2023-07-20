CD Projekt RED подтвердила выход коллекционного издания Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

CD Projekt RED только что подтвердила выход коллекционного издания Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Однако это не обычное издание приключения, поскольку в комплекте с ним мы не получим ни базовой игры, ни даже дополнения.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Secret Agent Gear Collection или, если хотите, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Spy Collection - это специальный набор, подготовленный для преданных поклонников Найт-Сити.

Коллекционный набор Phantom Liberty Collector's Gear Set, выход которого запланирован на первый квартал 2024 года, включает в себя фантастический набор предметов на киберпанковскую тематику. В центре коллекции - 11-дюймовая статуэтка Соломона Рида (Идрис Эльба) и Певчей птицы, двух ключевых персонажей из расширения Phantom Liberty, с которыми игроки смогут познакомиться 26 сентября 2023 года.

В комплект входит эксклюзивный комикс, рассказывающий историю "Десяти мечей", а также металлическая литография, лимитированная монета и высококачественная коробка с "магнитной застежкой". Это довольно привлекательный комплект, который обойдется вам в кругленькую сумму - сейчас он продается по цене 180 долларов. Впрочем, это не такая уж большая сумма для преданных поклонников франшизы, которые любят ее и сегодня.

Несмотря на то, что в этот премиум-набор не входит ни Cyberpunk 2077, ни расширение Phantom Liberty, он выглядит идеальным спутником для геймеров, отправляющихся в опасный район Догтаун.