на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 328 оценок

CDPR: Пять игроков Cyberpunk 2077 убивали Адама Смэшера более 100 раз

Procy_on
Новости

Некоторые стычки в видеоиграх настолько хорошо реализованы и увлекательны, что определенное количество игроков готовы повторять их снова и снова, не уставая (или, по крайней мере, не уставая слишком быстро). Лучший пример тому - легендарный игрок Elden Ring, LetMeSoloHer, который тысячу раз сталкивался с Маленией.

Интересно, что среди самых запоминающихся сражений в истории видеоигр - по мнению, по крайней мере, нескольких смельчаков - дуэль с Адамом Смэшером, могущественным киборгом из Cyberpunk 2077.

По крайней мере, об этом говорит сообщение от CD Projekt Red. Из твита мы узнаем, что целых пять игроков - с момента дебюта дополнения Phantom Liberty - победили Смэшера более 100 раз. Конечно, остается вариант, что вышеупомянутым игрокам, возможно, нравится не столько сам бой, сколько характер Смэшера. Ведь легенда Найт-Сити вызывает сильные, двойственные чувства с самого начала игры, что само по себе может стать хорошей мотивацией для того, чтобы снова и снова кромсать киборга.

Иногда наемники берутся за работу только ради удовлетворения мести. А что может быть лучше, чем разделываться с Адамом Смэшером снова и снова… и снова? Пятеро Ви получили особое удовольствие, победив любимого киберпсихопата Арасаки, и каждый из них расправился с ним более 100 раз.

Почему твит учитывает период с момента выхода расширения, а не с момента дебюта "базы"? Потому что дуэль, о которой идет речь, была значительно улучшена в обновлении 2.0, сопровождающем дополнение Phantom Liberty.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dexter_Morgan_01
12
Cyberpadla 3077
2
nemsis94

Видимо за Ребеку мстят

4
ZendaLin

видимо у чуваков знатно так фляга свистит от зависалова такого , либо день сурка в башке ... что не говорите это не нормально по всем меркам ... !!

2
AndralStormborn

У них киберпсихоз)

7
Илья_Казаков_93 AndralStormborn

Ахах точно!

1
Dmitriy_1981

Ни о чем противник, ничем особенным бой не запоминается. Вообще, очень разочаровала игра в плане разнообразия противников, в том числе боссов, по сравнению с "Ведьмак 3".

2
Famiclone

Один из самых тухлодырых и неинтересных антагонистов на моей памяти. Впрочем, так же можно и игру в целом описать

0
xxxcoldsatan77

Его и сейчас не сложно уничтожить, главное вкачаться получше.

-1
AndralStormborn

Моноструной всех изи, и его тоже

1
N1k3_22

Ну персонаж чисто визуально - удался на все 100. Понятное дело, что лор был прописан, но Проджекты справились на 4+ в плане расширения его личности. Минус балл, как по мне, за недостаточное геймплейное время)

-4