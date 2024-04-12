CDPR: Пять игроков Cyberpunk 2077 убивали Адама Смэшера более 100 раз

Некоторые стычки в видеоиграх настолько хорошо реализованы и увлекательны, что определенное количество игроков готовы повторять их снова и снова, не уставая (или, по крайней мере, не уставая слишком быстро). Лучший пример тому - легендарный игрок Elden Ring, LetMeSoloHer, который тысячу раз сталкивался с Маленией.



Интересно, что среди самых запоминающихся сражений в истории видеоигр - по мнению, по крайней мере, нескольких смельчаков - дуэль с Адамом Смэшером, могущественным киборгом из Cyberpunk 2077.

По крайней мере, об этом говорит сообщение от CD Projekt Red. Из твита мы узнаем, что целых пять игроков - с момента дебюта дополнения Phantom Liberty - победили Смэшера более 100 раз. Конечно, остается вариант, что вышеупомянутым игрокам, возможно, нравится не столько сам бой, сколько характер Смэшера. Ведь легенда Найт-Сити вызывает сильные, двойственные чувства с самого начала игры, что само по себе может стать хорошей мотивацией для того, чтобы снова и снова кромсать киборга.

Иногда наемники берутся за работу только ради удовлетворения мести. А что может быть лучше, чем разделываться с Адамом Смэшером снова и снова… и снова? Пятеро Ви получили особое удовольствие, победив любимого киберпсихопата Арасаки, и каждый из них расправился с ним более 100 раз.

Почему твит учитывает период с момента выхода расширения, а не с момента дебюта "базы"? Потому что дуэль, о которой идет речь, была значительно улучшена в обновлении 2.0, сопровождающем дополнение Phantom Liberty.