Cyberpunk 2077 получила обновление 2.3 и вышла на Mac

CD Project Red выпустила обновление 2.3 для Cyberpunk 2077. Оно добавляет функцию AutoDrive, 4 новых транспортных средства, которые можно получить в качестве награды за выполнение дополнительных заданий, улучшения фоторежима, а также поддержку AMD FSR 3.1 Frame Generation, Intel XeSS 2.0 (и Xess Frame Gen) и HDR10+ Gaming. Пользователи с совместимой видеокартой AMD теперь могут использовать функцию AMD FSR 4 в игре (требуется обновление драйверов в будущем).

Игроки PlayStation 5 и Xbox Series X|S теперь могут включить VRR (переменную частоту обновления) в игре. Обновление также исправляет несколько ошибок и добавляет новые возможности в фоторежим.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition также вышла сегодня для Mac в App Store. Игроки, уже имеющие игру в GOG, Steam или Epic Games Store, могут бесплатно сыграть в версию для Mac.

Версии игры в Steam, Epic и GOG весят около 92 ГБ, а версия из App Store — 159 ГБ, поскольку содержит озвучку на всех языках. Трассировка лучей не включена в настройках «Для этого Mac».